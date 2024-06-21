Sinop'ta Yangında 2 Ev ve 2 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Yerel

HABER: MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'ta meydana gelen yangında 2 ev, 2 ahır ve 1 ambar ile 1 mobilya atölyesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Emirtolu köyünde gece saatlerinde çıktı. Bir evde başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle diğer yapılara sıçrayarak kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonucundan bölgeye itfaiye, orman, sağlık, AFAD, jandarma ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Yangına Durağan, Boyabat, Sinop ve Alaçam itfaiyeleri, Orman İşletme'ye ait arazözler ile birlikte vatandaşlar müdahale etti. Can pazarının yaşandığı yangın sırasında vatandaşlar büyük panik yaşadı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.