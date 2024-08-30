MUSTAFA USTA
(SİNOP) - Sinop'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Sinop- Boyabat yolu Üzümlü mevkisinde, akşam saatlerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kazada Ahmet Z. ve Hakan A. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Yerel › Sinop'ta Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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