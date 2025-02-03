Sinop Taksiciler Havaalanı Yasağına İsyan Etti

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Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinoplu taksiciler, Sinop Havaalanı'nda süren yolcu alma yasağına tepki gösterdi. Taksici Yusuf Yılmazer, "İş çıkar ama biz gidip müşteri alamıyoruz. İnsanlar serviste tıkış tıkış gidiyor" dedi. Taksici Can Aksu ise "Engelli ve yaşlılar geliyor. Bazıları tekerlekli sandalye ile geliyor ve servise binemiyorlar. Yağmur, kar olduğu zaman daha çok mağdur oluyorlar. Bu işin bir an önce çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

Sinoplu taksiciler, Sinop Havaalanı'nda süren yolcu alma yasağına tepki gösterdi. Servis taşımacılığının yeniden başlatılmasından sonra yolcu bırakabilen fakat havalimanından yolcu almaları yasak olan taksiciler, servislerin yetersiz olması nedeniyle Sinop Havaalanı'nda yaşadıkları sorunların devam ettiğini belirtti. Taksiciler, artan maliyetlerden dolayı da mağdur olduklarını kaydetti.

Taksici Yusuf Yılmazer, şöyle konuştu:

"Havalimanında 2 buçuk senedir sıkıntı devam ediyor. Her gün bir arabanın 300 lira kaybı var. 60 arabanın ise 18 bin lira kaybı var. Sinop merkezde 60 taksi var. 50 arabalık iş çıkar, 30 arabalık iş çıkar ama biz gidip müşteri alamıyoruz. İnsanlar serviste tıkış tıkış gidiyor. Geçen gün kadının engelli çocuğu varmış ve taksi bulamamış, servise bindirmiş. Serviste çocuk insanlara rahatsızlık vermiş. Kadın 'yerin dibine girdim' diyor. Bu işi çözemiyorlar. Çözülmeyecek bir iş değil. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin bürokratları bu işi halledemeyecek mi? Biz ekmek kavgası yapıyoruz. Zaten işler kötü. Akşama kadar durakta oturuyoruz. Sabah 9'da gelip akşam 5'e kadar çalışıyoruz. Günlük mazot masrafı ve ekmek parası kazanıyoruz. Biz birikim yapmayalım mı? Arabanın masrafı var. Şartlar ve vergiler ağır. Hayat pahalı. Milleti zorla havalimanında servise bindiriyorlar. İnsanlar binmek istemiyor. Bizle hiç kimse ilgilenmiyor. Cumhurbaşkanımız 'Tüm vatandaşların derdine derman olun' diyor. Ama altında çalışan bürokratlar ve milletvekilleri, siyasetçiler telefonlarımıza cevap vermiyor. Bizi muhatap almıyorlar. Biz insan değil miyiz? Biz yaşamayalım mı?"

"Sabah geliyoruz akşama kadar mazot ve ekmek parasına çalışıyoruz"

Taksici Can Aksu; "Havalimanında çok mağdur olan yolcular var. Engelli ve yaşlılar geliyor. Bazıları tekerlekli sandalye ile geliyor ve servise binemiyorlar. Yağmur, kar olduğu zaman daha çok mağdur oluyorlar. Biz, bu işin bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bürokratların ve milletvekilleri arkadaşlarımızın da buna bir el atması lazım. Sabah geliyoruz akşama kadar mazot ve ekmek parasına çalışıyoruz. Bir yere bir birikim falan yok. Geçen gün yağ değişimi için servise gittim. 8 bin liradan 13 bin 500 lira olmuş. Bu fiyat yılbaşı öncesi ve hemen sonrası. Biz şoför esnaf olarak mağduruz şu anda. Dediğimiz gibi yetkili arkadaşlarımız yardım ederlerse memnun oluruz" dedi.

"Bu durumdan biz de mağduruz, müşterilerimiz de mağdur"

Taksici Erdal Yılmaz ise şunları aktardı:

"Havalimanındaki sorun yaklaşık 3 seneden beri devam etmekte. Biz oraya müşterimizi bırakıyoruz. Müşteri bizi aradığı zaman gidip de oradan alamıyoruz. Bunun yaşlısı var, engellisi var. Oradaki servis aracının yaşlı, engelli rampası yok. Bu durumdan dolayı müşterilerimiz de mağdur oluyor. Biz de mağdur oluyoruz. Bunun yanında insani bir olayı da var bu işin. Oradaki yaşlılar ve özellikle engelli insanlar tekerlekli sandalye ile uçaktan iniyorlar ama oradaki servis minibüsüne binemiyorlar. Mecburi olarak taksi çağırıyorlar. Biz de oradan müşteriyi alamadığımız için yağmurda, çamurda beklemek zorunda kalıyorlar. Bu durumdan biz de mağduruz, müşterilerimiz de mağdur. Yetkililerden bu işe bir an önce çare bulunmasını istiyoruz."