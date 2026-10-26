Sinop Türkeli'de hastane yönetimi Hasta Hakları Günü'nde hastalara çiçek verdi - Son Dakika
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Sinop Türkeli'de hastane yönetimi Hasta Hakları Günü'nde hastalara çiçek verdi

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Sinop Türkeli\'de hastane yönetimi Hasta Hakları Günü\'nde hastalara çiçek verdi
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Sinop'un Türkeli ilçesinde 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla Türkeli Devlet Hastanesi yönetimi, tedavi gören hastaları ziyaret edip çiçek takdim etti. Ziyarette hasta haklarına saygının kaliteli ve güvenli sağlık hizmetinin temeli olduğu vurgulandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 26 Ekim Hasta Hakları Günü dolayısıyla hastanede tedavi gören hastalar ziyaret edilerek çiçek takdim edildi.

Türkeli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Rıza Kuzu ile İdari ve Mali İşler Müdürü Osman Öztürk, Hasta Hakları Günü kapsamında hastanede tedavi gören hastalarla bir araya geldi. Hastalarla yakından ilgilenen Kuzu ve Öztürk, çiçek vererek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastalara moral vermek ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, hasta haklarına saygının insan odaklı, kaliteli ve güvenli sağlık hizmetinin temelini oluşturduğu vurgulandı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sinop Türkeli'de hastane yönetimi Hasta Hakları Günü'nde hastalara çiçek verdi - Son Dakika
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