Sinop Türkeli\'de Muhtarlar Günü yemeğinde muhtarlar Kaymakam Kandemir ile buluştu

Sinop Türkeli Muhtarlar Derneği tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle düzenlenen yemek programında, ilçede görev yapan muhtarlar bir araya geldi.

Programa Türkeli Kaymakamı Cezmi Kandemir, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Nihat Demircan ve MHP İl Genel Meclisi Üyesi Asım Can katıldı.

Programda muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam Cezmi Kandemir, mahalle ve köylerin ihtiyaçlarının karşılanmasında muhtarların üstlendiği önemli role dikkat çekti. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Kandemir, vatandaşlarla kamu kurumları arasında önemli bir görev üstlenen tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.