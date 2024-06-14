Sinop'un Erfelek ilçesinde köylerde su kesintisi sorunu

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MUSTAFA USTA

(SİNOP)- Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı köylerde yaşanan su kesintilerine vatandaşlar tepki gösterdi. İncirpınarı köyünde yaşayan Rasim Mutlu, "Bizim şu an suyumuz yok. Bayram geldiğinde bizim misafirlerimiz gelecek. Ne yapacağız biz" dedi.

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı köylerde sık sık yaşanan su kesintisi sorunu vatandaşların tepkisine neden oluyor. İncirpınarı köylüleri, iki gündür suların akmadığını belirterek, soruna çözüm bulunmasını istedi.

"Biz senenin 4 ayı tankerlerle su taşıyoruz"

İncirpınarı köyünde yaşayan Rasim Mutlu, şöyle konuştu:

"Bu köyün en büyük sorunu su. Devlet köylere Sular Birliği diye ayrı bir kurum yapmış. Muhtarlara belediye ile alakası olmayan bir imkan sağlamışlar. Bunlar da birleşip bir başkanlık kurmuşlar ve suyu yönetiyorlar. Parayı da alıp ceplerine koyup tatil yapıyorlar. Biz senenin 4 ayı tankerlerle su taşıyoruz. Baraja en yakın köyler biziz. Bizim barajımız belki de 7- 8 tane Sinop gibi beş yere yeter. Çok suyumuz var ama altyapı yok. Çalışan da yok. Devlet işi Köyler Birliğine bırakmış. Köyler Birliği de kafasına göre gidiyor. Bu varlık içinde biz yokluk çekiyoruz. Geçen sene belediye suyu kesiyor dediler. Fakat öğrendim ki, belediyeyle hiç alakası yok. Sular Birliği bu işi yönetemiyor. Paraya gelince alıyorlar. Bizim şu an suyumuz yok. Bayram geldiğinde bizim misafirlerimiz gelecek. Ne yapacağız biz? Her evin önünde bir tane kuyu açmaya kalksak 10 bin lira maaşla o işi zaten yapamıyoruz. Yapabilsek bile, malımızı satsak bile su yok. Eskisi gibi kuyulardan su da çıkmıyor. Bu işin güzel yönetilmesini istiyoruz. Devlet bu işe baksın. Geçen sene milletvekili, kaymakam, vali geldi. 'Düzelecek' dediler ama bu sene sorun yine başladı. Bu işe bir el atılsın. Devletimiz bu işle ilgilensin."

"Devamlı olarak öncelikli su ve elektrik sorunu yaşıyoruz"

İncirpınarı köyünde yaşayan Nuri Bal şu şekilde konuştu:

"Ben 2008 yılında geldim bu köye. Geldiğimden beri her sorun var. Ne su var, ne elektrik, ne yol, ne iz her taraf berbat halde. Devamlı olarak öncelikli su ve elektrik sorunu yaşıyoruz. Durup durup su kesiliyor. Haber bile verilmiyor. Para almaya gelince alıyorlar. Ayda bin 500 lira su parası olur mu? Akmayan suya para veriyoruz. Tam Bayram zamanı insanlara su lazım olacak. Yetkililere söyleye söyleye biz de bıktık. Gelip kimse ilgilenmiyor. Ne kaymakamı bakıyor ne de sular idaresi bakıyor. Sular idaresine gidiyoruz 'düzelecek' diyorlar ama ne zaman belli değil."

İncirpınarı köyünde yaşayan Resul Koşar, "2003 yılından beri bu köydeyim. Köyde su sıkıntısı ve yol sorunu var. Milletvekilimiz geldi. Bize hep söz verdi, notunu da aldı gitti ama verdiği sözler tutulmadı. Özellikle su sorunu yaşıyoruz. Gelen misafirlerimize rezil oluyoruz. Kimseye gelme de diyemiyoruz. Su akmıyor. Bayramda çoluk çocuk gelecek. Ben azaydım. Ben azalıktan istifa ettim çünkü insanlara cevap veremiyoruz" dedi.

"Su sorunumuz çok büyük"

Yeniçam köyünde yaşayan Yılmaz Demir ise, "2024 yılına girdik. Hala köylerimizde suyumuz yok. Ben 2 sene önce İstanbul'dan buraya taşındım. Geçen sene benim evime misafirim gelecekti fakat ben ilk defa bir misafirime 'gelme' dedim çünkü su yok. Şaşallarla su taşıdım. Kendimde resimleri hala duruyor. Sonra bin 600 TL su faturası geldi. Sular idaresine gidip sebebini sordum. Kullanmışsın dediler ama kullanmadım. Kullanmadığım suyun parası bin 600 TL. Daha sonra fiyatını 800 liraya düşürdüler. Haksız olarak benden o parayı aldılar. Su sorunumuz çok büyük. Yollar zaten hiç gezilecek gibi değil. Arabalarda ne ön takım var ne şanzıman, hiçbir şey kalmadı" diye konuştu.