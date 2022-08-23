Tayini çıkan Kaymakam Gürses: "Erfelek için hiç keşkem yok" - Son Dakika
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Tayini çıkan Kaymakam Gürses: "Erfelek için hiç keşkem yok"

23.08.2022 12:54
Tayini çıkan Kaymakam Gürses: "Erfelek için hiç keşkem yok"

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü görevinden tayini çıkan Kaymakam Burak Bozkurt Gürses, "Hiç keşkem yok, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık" dedi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü görevinden tayini çıkan Kaymakam Burak Bozkurt Gürses, "Hiç keşkem yok, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık" dedi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde 14 Eylül 2020 tarihinde Kaymakam Burak Bozkurt Gürses, Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Kararnamesi ile Bingöl Adaklı Kaymakamlığı'na atandı. İlçede görev yaptığı süre zarfında birçok anı biriktirdiğini belirten Kaymakam Gürses, Erfelek adına yapmak istediklerini ve koyduğu hedefleri büyük oranda yerine getirdiğini ifade ederek bunun memnuniyeti içerisinde olduğunu söyledi.

Kaymakam Gürses, "2 yıllık hizmet sürecimde ilçemiz ve vatandaşlarımız için yerine getirmek maksadıyla bazı hedefler belirlemiştim. Bu hedeflerimi yerine getirdim. Manevi olarak Sinoplu oldum, Erfelek'te dolu dolu 2 yıl geçirdim. Görev sürem boyunca merkezi idarenin kendi içerisindeki uyumu, hem yerelde belediyemiz, kurum ve kuruluşlarımız hem de köylerimizle olan ilişkilerimiz çok güzeldi. 2 seneyi geride bıraktık, unutamayacağım hatıralar ve dostluklar biriktirdim" diye konuştu.

Erfelek için elinden ne geliyorsa yaptığını ve gayretle çalıştığını belirten Kaymakam Gürses, "Erfelek için hiç keşkem yok. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptığımız zaman insanın vicdanı da rahat olunca keşkelere yer kalmıyor. Ülkemizin her yeri çok güzel. Çok güzel bir ilçeden yeni bir heyecana, yeni bir başlangıca gidecek olmanın mutluluğu keşke dedirtmiyor. Şimdi bütün heyecanımla yeni görev yerime gidip orada da yeni hatıralar, güzel dostluklar biriktirmek istiyorum" şeklinde konuştu. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Erfelek, Bozkurt, Sinop, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tayini çıkan Kaymakam Gürses: 'Erfelek için hiç keşkem yok' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayini çıkan Kaymakam Gürses: "Erfelek için hiç keşkem yok" - Son Dakika
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