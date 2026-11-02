Sinop'un fethinin 812. yıl dönümünde finale kalan 7 film Cezaevi'nde gösterilecek - Son Dakika
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Sinop'un fethinin 812. yıl dönümünde finale kalan 7 film Cezaevi'nde gösterilecek

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Sinop\'un fethinin 812. yıl dönümünde finale kalan 7 film Cezaevi\'nde gösterilecek
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Sinop'un 1214'te fethedilmesinin 812. yıl dönümü, yapay zeka kısa film yarışması, panel, canlı resim, fetih yürüyüşü ve konserle kutlanacak. Yarışmaya 73 başvuru yapıldı, finale kalan 7 film Tarihi Sinop Cezaevi Müzesi'nde gösterilecek.

Sinop'un Türkiye Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus tarafından 1214 yılında fethedilmesinin 812. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamında yapay zeka kısa film yarışması, panel, canlı resim performansları, fetih yürüyüşü ve konser düzenlenecek.

Sinop'un fethinin 812. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan programın ayrıntıları paylaşıldı. Fetih kutlamaları çerçevesinde Alaaddin Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlenerek fethin kahramanları ve ecdat dualarla anılacak.

Etkinlikler kapsamında İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteği, Sinop Valiliğinin himayesi ve Nirengi Derneği iş birliğiyle "Benim Fetih Destanım: Sinop 1214" konulu Yapay Zeka Kısa Film Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaya 73 başvuru yapılırken, 7 kısa film finale kaldı. Dereceye giren filmler Tarihi Sinop Cezaevi Müzesi'nde gösterilecek.

Tarihi mekanlarda canlı resim performansı

"Karadeniz'e Vurulan Selçuklu Mührü: Fetih 1214" başlıklı panelde uzman akademisyenler, Sinop'un fethini tarihi, siyasi, askeri ve kültürel yönleriyle ele alacak. Programda ayrıca 23 görsel sanatlar öğretmeni ve 63 öğrencinin katılımıyla şehrin tarihi mekanlarındaki 11 ayrı noktada canlı resim performansları gerçekleştirilecek.

Lonca Kapısı'nda düzenlenecek anma programının ardından Jandarma Mehteran Komutanlığı ve Sinop Tanıtım, Doğa, Kültür Derneği Mehteran Takımı eşliğinde Fetih Yürüyüşü yapılacak. Yürüyüşün ardından Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı konser verecek.

812 yıllık tarihi miras yaşatılacak

Sinop'un 1214 yılında Türkiye Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus tarafından fethedilmesinin Anadolu'daki Türk-İslam hakimiyetinin Karadeniz'e uzanmasında önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi. Fethin ardından şehrin ticaret, ilim ve kültür alanlarında önemli merkezlerden biri haline geldiği ifade edildi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan da düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, kutlamaların tarih bilincini güçlendirmeyi ve tarihi mirası gelecek nesillere aktarmayı amaçladığını belirterek, "Geçmişimizle bugünümüz arasında köprü kurmak, tarih bilincimizi güçlendirmek ve köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen nesiller yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatYapay ZekaCezaeviGüncelSinopYerelSon Dakika

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