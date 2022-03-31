Sinop'un imar sorunu çözülüyor - Son Dakika

Sinop'un imar sorunu çözülüyor

Mekansal Planlama Genel Müdürü Kayapınar: "Değişiklikleri bir hafta içerisinde yaparak planları askıya çıkartacağız"

SİNOP - Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın '1/25 binlik imar planında bürokrasi engeli' açıklamasının ardından Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar, Sinop'a geldi. Kayapınar, "Değişiklikleri bir hafta içerisinde yaparak planları askıya çıkartacağız" dedi.

Geçen günlerde basın mensuplarına açıklama yapan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 1 Kasım'da 1/25 binlik imar planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na teslim ettiğini, Bakan Murat Kurum tarafından da Mekansal Planlama Genel Müdürü'ne iki kez talimat verildiğini ancak bakanın talimatının yerine getirmemesi dolayısıyla Sinop 1/25 binlik imar planına kavuşamadığını ifade etti. Söz konusu söylem ile ilgili Mekansal planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar, açıklama yapmak ve soruları yanıtlamak için Sinop'a geldi. Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve oda başkanları ile dernek başkanlarıyla bir araya gelerek toplantı düzenledi.

"Sadece plan değişikliği niteliğinde teklifler olumlu değerlendirilmekte"

Mekansal planlama Genel Müdürü Kayapınar, "Sinop merkez ilçesinin 1/5 bin ve 1/bin uygulama imar planı, nüfus yoğunluğu, donat alanların dağılımı, kurum görüşlerine göre gerekli sentez ve analizlerin yapılmaması, kıyı kanununa bazı aykırılıklar sebebiyle ve peşinden 25 bin ölçekli çevre düzeni planına uyumsuzluklar nedeniyle yargı kararıyla iptal edilmiştir. Biz bu çerçevede gerek belediye, gerek bakanlık olarak bu işin üzerindeyiz. Bakanlığa sunulan 25 bin ölçekli çevre düzeni planı teklifinde, sadece plan değişikliği niteliğinde teklifler olumlu olarak değerlendirilmekte. Dolayısıyla şu aşamada plan revizyonu yapamıyoruz, plan üzerindeki değişiklik niteliği gerektiren hususları yapıyoruz" diye konuştu.

Sinop'un 25 binlik planı hakkında belediye başkanı ile Ankara'da 2 defa görüştüklerini dile getiren Kayapınar, "Yol haritasını o zaman belirledik, ne yapılması gerektiğini anlattık. 25 bin çevre düzeni planı içerisinde ayrılmış konut dışı kentsel çalışma alanlarını kaldırıyoruz. Buradaki kararları kentsen yerleşim ya da kentsel gelişim alanları olarak belirliyoruz. Diğer bir konu turizm alanlarında, Sinop'ta daha çok tatil köyü, otel, pansiyon gibi bu tür turizm geliştiğini görüyoruz. Burada da daha önce 25 bin ölçekli planda, şu anda yürürlükteki planda olan turizm alanlarıyla ilgili parsel büyüklükleri, emsalleri, yükseklikleri konusunda belediyenin taleplerini öne alarak bu doğrultuda yeniden düzenliyoruz. Hatta kentsel yerleşim alanı içinde yer alan turizm alanlarında karar verme süreçlerini alt ölçekli planlarda serbest bırakarak yerel idarenin, belediyenin kararlarına bırakıyoruz" şeklinde konuştu.

Bir hafta içinde kamuoyuna sunulacak

Kayapınar, "Yukarıda belirttiğim kararları düzeltmeler çerçevesinde plan değişikliği niteliğindeki değişiklikleri bir hafta içerisinde yaparak bakanımızın da onayıyla Sinop kamuoyuna duyuracağız ve planları askıya çıkartacağız" ifadelerini kullandı.