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Sinop'un Taçahmet köyü muhtarı 35 yıl sonra aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika
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Sinop'un Taçahmet köyü muhtarı 35 yıl sonra aday olmayacağını açıkladı

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Taçahmet köyünde 1989 yılından bu yana muhtarlık görevini yürüten 68 yaşındaki Ercan Karahmetoğlu, önümüzdeki yerel seçimlerde tekrar aday olmayacağını duyurdu. Karahmetoğlu, 6 dönem boyunca tek aday olarak seçime girip kazanmasına rağmen son seçimlerde karşısına aday çıktığını belirtti ve sağlığını düşünerek gençlere yer açmak istediğini ifade etti.

Sinop\'un Taçahmet köyü muhtarı 35 yıl sonra aday olmayacağını açıkladı
30.01.2024 - 14:05,
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1989 yılından bu yana Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Taçahmet köyünde muhtarlık görevi yürüten 68 yaşındaki Ercan Karahmetoğlu, aldığı kararla önümüzdeki 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde tekrar aday olmayacağını açıkladı.

İlçeye bağlı Taçahmet köyünde 6 dönem tek aday olarak seçime girip kazanan ve son yapılan seçimlerde karşısına aday çıkmasına rağmen köy halkının yeniden şahsını muhtarlığa seçtiğini belirten Ercan Karahmetoğlu, "26 Mart 1989 yılında ilk adaylığımda muhtarlığı devraldım. 35 yıldır Taçahmet köyünde muhtarlık yapmaktayım. Muhtarlık yaptığım süre boyunca 6 dönem karşıma aday çıkmadı. Sadece son dönemde karşıma aday çıktı. Sevgili Taçahmet halkı da tekrar 'yürü' dedi. Şu anda da sağlığım nedeniyle gençlerimizin önünü açmak istiyorum ve kendi irademle artık muhtarlığı bırakmak istiyorum" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Türkeli, Sinop, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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