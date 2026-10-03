Sinop Vali Yardımcısı Kaya, 75 kişilik Özel Gülce Bakım Merkezi'ni inceledi - Son Dakika
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Sinop Vali Yardımcısı Kaya, 75 kişilik Özel Gülce Bakım Merkezi'ni inceledi

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Sinop Vali Yardımcısı Kaya, 75 kişilik Özel Gülce Bakım Merkezi\'ni inceledi
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Sinop Vali Yardımcısı Bahar Kaya, hizmete açılması planlanan 75 kişilik Özel Gülce Bakım Merkezi'ndeki hazırlıkları inceledi. Merkezin fiziki koşulları ve hizmet planlamaları değerlendirildi; özel bireylerin bakım ve sosyal destek ihtiyaçlarına katkı sunması hedefleniyor.

Sinop Vali Yardımcısı Bahar Kaya, yakında hizmete açılması planlanan 75 kişi kapasiteli Özel Gülce Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek hazırlık çalışmalarını inceledi.

Vali Yardımcısı Bahar Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Can Kayhan Özok ve İl Müdür Yardımcısı Seyit Bulak ile birlikte Özel Gülce Bakım Merkezi'ne ziyarette bulundu. Ziyarette, merkezde yürütülen hazırlık çalışmaları yerinde incelendi. Merkezin fiziki koşulları, yaşam alanları ve hizmet sunumuna ilişkin planlamalar hakkında yetkililerden bilgi alındı. 75 kişi kapasiteli olarak planlanan merkezin, hizmete açılmasıyla özel bireylerin bakım, gözetim ve sosyal destek ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Ziyarette ayrıca, bireylerin ihtiyaçlarına duyarlı, güvenli ve nitelikli bakım hizmeti sunulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Merkezin, Sinop'taki bakım hizmetlerinin çeşitliliğini artırması ve özel bireylerin yaşam kalitesini desteklemesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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