Sinop Valiliği: Eski tip sürücü belgeleri değiştirme süresi 2024\'te sona eriyor

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Sinop Valiliği, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2024 tarihinde sona ereceği uyarısında bulundu.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda 01.01.2016 tarihi öncesi düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek olup; eski tip sürücü belgeleri 2025 yılından itibaren geçersiz olacaktır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için süre sonunu beklemeksizin ilimizdeki tüm nüfus müdürlüklerimizden, telefonla 7 gün 24 saat Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çağrı merkezinden veya internet sitesinden randevularını alarak işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Kimlik belgesi, kayıp, çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, 1 adet biyometrik fotoğraf, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli olan 15 TL, PTT şubeleri veya ilgili banka hesaplarına yatırılacaktır" denildi. - SİNOP