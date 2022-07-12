Sinoplu Kasap: "Bu Sene Kurban Kesen İnsan Sayısı Oldukça Az" - Son Dakika
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Sinoplu Kasap: "Bu Sene Kurban Kesen İnsan Sayısı Oldukça Az"

12.07.2022 16:18

Sinoplu kasaplar, artan fiyatlar nedeniyle geçen Kurban Bayramı'na göre bu sene işlerinde düşüş olduğundan yakındı. Kasap İbrahim Arslan, "Bu sene kurban insan sayısı oldukça az. Geçen sene ile bu sene arasında yüzde 50 fark var" derken; Buğra Şahin, "Geçen seneye göre kurban kesimi, bize gelen et, kıyma çekim sayısında yüzde 30- 35 civarında bir düşüş varr" diye konuştu.

MUSTAFA USTA

Sinoplu kasaplar, artan fiyatlar nedeniyle geçen Kurban Bayramı'na göre bu sene işlerinde düşüş olduğundan yakındı. Kasap İbrahim Arslan, "Bu sene kurban insan sayısı oldukça az. Geçen sene ile bu sene arasında yüzde 50 fark var" derken; Buğra Şahin, "Geçen seneye göre kurban kesimi, bize gelen et, kıyma çekim sayısında yüzde 30- 35 civarında bir düşüş varr" diye konuştu.

Artan fiyatlar ve hayat pahalılığı bu yıl kurban kesimlerine de yansıdı. Sinoplu kasap İbrahim Arslan, geçen yıl ve bu yılın Kurban Bayramı'nı karşılaştırdı. Arslan, şöyle konuştu:

"Geçen sene ile bu seneki Kurban Bayramı arasında yüzde 50 fark var. Yani biz kasap olarak çektiğimiz etlerden göz önünde bulundurursak yarı yarıya düşük. Fiyatlardan etkisi var tabi bunun. Satıcılar açısından durumu bilmiyorum. Ama hayvan yetiştiremediklerini duydum. Bu sene kurban kesen insan sayısı oldukça az. Geçen seneki kadar bu sene rağbet olmadı. Kesen sayının düşmesinin sebebi ise fiyatlar. Yüzde 80 oranında fiyatlar değişti. Biz geçen sene Kurban Bayramı'nda çektiğimiz etin bu sene yarısı kadar çektik. Bu sene 2 günde bitirdik. Geçen sene 1 hafta boyunca bitirmiştik. Bu sene hiç öyle bir şey olmadı. Yoğunluk yok" dedi.

"İŞLERİMİZDE YÜZDE 30- 35 CİVARINDA DÜŞÜŞ VAR"

Sinoplu Kasap Buğra Şahin ise, "Geçen seneye göre kurban kesimi, bize gelen et sayısı kıyma çekim sayısında yüzde 30- 35 civarında bir düşüş var. Bunun sebebi ise artan maliyetler. Geçen seneye göre bu sene insanlar az kurban kesti. Bu durumdan memnun değiliz" dedi.

Görüntü dökümü:

*İbrahim Arslan

*Buğra Şahin

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Kaynak: ANKA

İbrahim Arslan, Kurban Bayramı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinoplu Kasap: 'Bu Sene Kurban Kesen İnsan Sayısı Oldukça Az' - Son Dakika

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