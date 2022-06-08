Tüm Türkiye'den ilkokul öğrencilerinin katıldığı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu resim yarışmasında Sinop'un Dikmen ilçesinde Şehit Bahattin Dolma İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Buğlem Büşra Sancaktaroğlu, Türkiye birincisi oldu. Minik öğrenciyi makamında ağırlayan İlçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç , tebrik ederek hediye takdim etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

Demokrasi, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sinoplu öğrenci, '15 Temmuz' konulu resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

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