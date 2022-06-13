Sinoplu Pazarcı: "Mazotla Gübre Düşse, Her Şey Düşer. Hepsi Buna Bağlı" - Son Dakika
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Sinoplu Pazarcı: "Mazotla Gübre Düşse, Her Şey Düşer. Hepsi Buna Bağlı"

13.06.2022 18:12

Sinop’ta pazarcı Mevlüt Ocak, “Geçen sene 300 lira mazota geliyorduk. Bu sene bin 400 lira mazot yakıyor araba. Mazotla gübre düştüğü zaman her şey düşer. Hepsi buna bağlı” dedi. Esnaf Ali Ektin Duman, “Domates bugün 12 lira. Yaklaşık iki lira karla satmış olsam bile para kazanmamızın imkanı yok” diye konuştu.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta pazarcı Mevlüt Ocak, "Geçen sene 300 lira mazota geliyorduk. Bu sene bin 400 lira mazot yakıyor araba. Mazotla gübre düştüğü zaman her şey düşer. Hepsi buna bağlı" dedi. Esnaf Ali Ektin Duman, "Domates bugün 12 lira. Yaklaşık iki lira karla satmış olsam bile para kazanmamızın imkanı yok" diye konuştu.

Sinop'ta pazarcılık yapan Ali Ektin Duman, artan maliyetler karşısında hara kazanamadıklarını söyledi. Duman, şöyle konuştu:

"Alım gücü yok milletin, para yok. Araba buraya 500 lira yakıyordu, araba yakıyor 1000 lira, bin 500 lira. Biz Samsun, Bafra'dan geliyoruz. Millete de bir şey denmiyor. Durum öyle berbat… Satıcı zor durumda, alıcı da zor durumda. Aldığımız malı, mesela domates bugün 12 lira. Yaklaşık iki lira karla satmış olsam bile imkanı yok, para kazanmamızın imkanı yok. Dolar aldı başını gitti. Her şey berbat bir durumda. Köylünün durumu… Bakıyoruz. 100 dönüm çeltik yapan, 15-20 dönüm yapıyor.  Gübre, mazot… Ortalık çok kötü durumda."

Esnaf Mevlüt Ocak ise "Geçen sene 300 lira mazota geliyorduk. Bu sene bin 400 lira mazot yakıyor araba. Mazotla gübre düştüğü zaman her şey düşer. Hepsi buna bağlı. Pazarda alışveriş yok. Millet gelmiyor. Adamlar mazot parası bulup gelemiyor. Herkesin dünya kadar borcu var" dedi.

Alışverişini aynı pazardan yapan Kezban Semerci ise "Artık her hafta gelemiyoruz maalesef. Bizim için pazar hayal oldu. Bugün patatese şok oldum. 10 lira. En son 7-8 liraydı. Fiyatlar her gün değişiyor. Çok zor. Allah sonumuzu hayretsin" diye konuştu.

Sinoplu Pazarcı: Mazotla Gübre Düşse, Her Şey Düşer. Hepsi Buna Bağlı
Sinoplu Pazarcı: Mazotla Gübre Düşse, Her Şey Düşer. Hepsi Buna Bağlı
Sinoplu Pazarcı: Mazotla Gübre Düşse, Her Şey Düşer. Hepsi Buna Bağlı
Sinoplu Pazarcı: Mazotla Gübre Düşse, Her Şey Düşer. Hepsi Buna Bağlı
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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinoplu Pazarcı: 'Mazotla Gübre Düşse, Her Şey Düşer. Hepsi Buna Bağlı' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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