Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi yarılandı - Son Dakika
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Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi yarılandı

25.02.2022 14:50
Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi yarılandı

Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandıracağı; bünyesinde kapalı pazar yeri, otopark, kadın ve çocuklar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık, idari ofisler olacağı sosyal yaşam alanı projesinde inşaat devam ediyor.

Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandıracağı; bünyesinde kapalı pazar yeri, otopark, kadın ve çocuklar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık, idari ofisler olacağı sosyal yaşam alanı projesinde inşaat devam ediyor. Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi'nin 2022 yılının ilk yarısında hizmete girmesi planlanıyor.

Yıldırım'da, sosyal ve kültürel yaşamı canlandıracak projeleri bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi'nin Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi'nde çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşaat çalışmalarının yüzde 55'inin tamamlandığı Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi tamamlandığında tesisin alt katı 'kapalı pazar alanı', üst katı da 'sosyal yaşam merkezi' olarak hizmete sunulacak. Mevcut pazar alanı ve kapalı otopark yenilenirken, oluşturulacak yeni katta ise kadın ve çocuklar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık ve idari ofisler yer alacak. Bin 590 metrekarelik inşaat alanında 3 katlı olarak tasarlanan ve toplam 4 bin 770 metrekare kullanım alanına sahip olan Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldığında ilçeye değer katacak.

Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi'nin 2022 yılının ilk yarısında hizmete açılacağının müjdesini veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçemizde sosyal yaşam alanlarında stratejik adımlar atıyoruz ve çoklu yaşam merkezlerini hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Çalışmalarımızı hızla sürdürdüğümüz merkezimizin pazar alanında çalışmaları nihayete erdirdik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu anda da bin 500 metrekarelik alana sahip spor merkezi katında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor merkezimizde kadınlarımız için fitness, aerobik ve zumba salonu, çocuklarımız için de cimnastik, karate ve taekwondo salonu bulunacak. Kafeteryası, iç bahçesi ile mahalle sakinlerine hizmet edeceğimiz merkezimiz, tüm ilçe sakinlerine hizmet vereceğimiz önemli bir mekan olacak. 'Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi'mizi inşallah 2022 yılının ilk yarısında hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Yıldırım'da yaşayan tüm ilçe sakinlerinin yaşam konforuna katkı sunan çalışmaları hayata geçirmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "İlçemize kazandırdığımız kapalı pazar yerleri ve sosyal yaşam merkezleri ile vatandaşlarımıza donatı alanları oluşturuyoruz ve hemşehrilerimize pazar alışverişlerini yaz kış daha sağlıklı bir ortamda yapma imkanı sunuyoruz. Aynı zamanda pazarın kurulmadığı günlerde otopark olarak hizmet veren mekanlarımız ile ilçe merkezinde parklanmalardan kaynaklı trafik sıkışıklığının da önüne geçmiş oluyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam konforunu yükseltecek çalışmaları birlikte hayata geçireceğiz" sözlerini kullandı. - BURSA

Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi yarılandı
Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi yarılandı
Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi yarılandı
Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi yarılandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi yarılandı - Son Dakika


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