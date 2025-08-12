Sırbistan'dan Öğrenciler Kayseri'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Sırbistan'dan Öğrenciler Kayseri'yi Ziyaret Etti

Sırbistan\'dan Öğrenciler Kayseri\'yi Ziyaret Etti
12.08.2025 14:56  Güncelleme: 14:58
Sırbistan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencileri, 'Türkiye Yaz Okulu' programı kapsamında Kayseri'yi ziyaret ederek şehrin tarihi ve kültürel mirasını keşfetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğiyle düzenlenen gezide, Selçuklu ve Osmanlı izleri taşıyan yapılar tanıtıldı.

Sırbistan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencileri, "Türkiye Yaz Okulu" kapsamında Kayseri'yi ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda misafir öğrencilere "Kayseri Kültür Yolu" gezisiyle şehrin tarihi ve kültürel mirası tanıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, uluslararası öğrencilere ev sahipliği yaparak kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sırbistan Novi Pazar Türk Kültür Merkezi öğrencileri, Belgrad Eğitim Müşavirliği, Erciyes Üniversitesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) paydaşlığında düzenlenen "Dil, Tarih ve Kültür; Türkiye Yaz Okulu" programı çerçevesinde Kayseri'yi ziyaret etti.

Misafir öğrencilere yönelik olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Kayseri Kültür Yolu" gezisiyle şehirdeki tarihi yapılar, kültürel mekanlar ve doğal güzellikler tanıtıldı.

Kültür Yolu kapsamında Selçuklu ve Osmanlı izleri taşıyan önemli yapılar ziyaret edildi. Ayrıca Kayseri'nin geleneksel ticaret kültürünü yansıtan yapılar da öğrencilere tanıtıldı.

Program sonunda öğrencilere Kayseri'nin tarihi mirasını koruma ve tanıtma yönündeki çalışmalara dair bilgiler de aktarıldı. Misafir öğrenciler, şehrin köklü geçmişi ve kültürel çeşitliliği karşısında duydukları memnuniyeti dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

