Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Açılışı Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatılacak - Son Dakika
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Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Açılışı Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatılacak

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Açılışı Nedeniyle Yollar Trafiğe Kapatılacak

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı açılışı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Devlet demiryollarına ait otopark araç alımı, Kazlıçeşme Marmaray ispark alanı ve İETT Kazlıçeşme son durağı program bitimine kadar kapalı olacak. Ayrıca Fatih ilçesi Sirkeci İstasyon Caddesi de program bitimine kadar kapalı olacak. Alternatif güzergahlar ise Sahil Kennedy Caddesi ve Ankara Caddesi olarak belirlendi.

25.02.2024 18:57  Güncelleme: 19:01
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Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı açılışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı açılışı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. 25 Şubat Pazar günü saat 20.00 itibarıyla devlet demiryollarına ait otopark araç alımına kapalı olurken, pazartesi program bitimine kadar Kazlıçeşme Marmaray ispark alanı da araç alımına kapalı olacak. 26 Şubat Pazartesi günü 06.00'dan itibaren program bitimine kadar İETT Kazlıçeşme son durağı kullanıma kapalı olacak.

Ayrıca Fatih ilçesi Sirkeci İstasyon Caddesi, 26 Şubat saat 07.00 itibarıyla program bitimine kadar kapalı olacak. Alternatif güzergahlar ise şöyle:

"Sahil Kennedy Caddesi, Ankara Caddesi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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