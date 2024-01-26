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Şırnak Belediyesi, öğrencileri Ankara'ya geziye gönderdi - Son Dakika
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Şırnak Belediyesi, öğrencileri Ankara'ya geziye gönderdi

Şırnak'ın Uludere Belediyesi, sosyal medyadan geziye gitmek istediklerini bildiren 20 öğrenciyi gezi için Ankara'ya gönderdi. Belediye Başkanı Sait Ürek, öğrencilerin maddi durumu olmadığı için daha önce Şırnak dışına çıkamadıklarını belirtti ve belediye olarak gençlerin yanında olduklarını söyledi.

Şırnak Belediyesi, öğrencileri Ankara\'ya geziye gönderdi
26.01.2024 - 10:12,  Güncelleme: 10:16
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Şırnak'ın Uludere Belediyesi, sosyal medyadan geziye gitmek istediklerini bildiren 20 öğrenciyi gezi için Ankara'ya gönderdi.

Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinden 20 öğrenci başkent Ankara'ya gönderildi. Şimdiye kadar Şırnak dışına çıkamayan, maddi durumu olmayan öğrencileri 5 günlük geziye gönderdiklerini belirten Belediye Başkanı Sait Ürek, "Bir şirket ile ortak bir gezi programı düzenledik. Öğrencilerimiz bize sosyal medyadan ulaştı. Bizler de kayıtsız kalmadık ve gönderdik. Belediye olarak sosyal aktivitelerde sürekli gençlerimizin yanındayız" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Şırnak Belediyesi, öğrencileri Ankara'ya geziye gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak Belediyesi, öğrencileri Ankara'ya geziye gönderdi - Son Dakika
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