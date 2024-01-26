Şırnak Belediyesi, öğrencileri Ankara\'ya geziye gönderdi

Şırnak'ın Uludere Belediyesi, sosyal medyadan geziye gitmek istediklerini bildiren 20 öğrenciyi gezi için Ankara'ya gönderdi.

Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinden 20 öğrenci başkent Ankara'ya gönderildi. Şimdiye kadar Şırnak dışına çıkamayan, maddi durumu olmayan öğrencileri 5 günlük geziye gönderdiklerini belirten Belediye Başkanı Sait Ürek, "Bir şirket ile ortak bir gezi programı düzenledik. Öğrencilerimiz bize sosyal medyadan ulaştı. Bizler de kayıtsız kalmadık ve gönderdik. Belediye olarak sosyal aktivitelerde sürekli gençlerimizin yanındayız" dedi. - ŞIRNAK