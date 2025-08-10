Şırnak Belediyesi Yeni Nesil Otobüsleri Test Ediyor

Şırnak Belediyesi, şehir içi ulaşımda konforu artırmak ve mevcut sorunlara kalıcı çözümler getirmek amacıyla yeni nesil otobüsleri test etti.

Çevreci motor teknolojisine sahip, modern donanımlı araçlar şehir merkezinde çeşitli güzergahlarda denendi. Testlerde, araçların yakıt verimliliği, performansı, yolcu konforu ve engelli erişimine uygunluğu ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın da katıldığı denemeler, toplu taşımada vatandaşların daha konforlu yolculuk edebilmeleri için en iyi aracın alınması için ilgili yetkililere talimat verdi.

Başkan Yarka, test sonuçlarının analiz edilmesinin ardından en uygun araçların filoya kazandırılacağını, böylece vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve erişilebilir bir ulaşım hizmeti sunulacağını belirtti. - ŞIRNAK