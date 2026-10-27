Şırnak Beytüşşebap'ta sel mağduru 30 aile için konteynerler yerleştirildi - Son Dakika
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Şırnak Beytüşşebap'ta sel mağduru 30 aile için konteynerler yerleştirildi

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Şırnak Beytüşşebap\'ta sel mağduru 30 aile için konteynerler yerleştirildi
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde selden zarar gören 39 aile için AFAD, Şırnak Valiliği ve Beytüşşebap Kaymakamlığı konteyner kent kurdu. İlçeye getirilen konteynerler 30 aile için yerlerine bırakılırken kış öncesi yeni yaşam alanı hazırlanıyor.

Şırnak'ta AFAD, selden zarar görenler için konteyner kent kurdu. 30 aile için devlet kış gelmeden çalışmalara başladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde geçtiğimiz aylarda şiddetli yağış sonrası selden zarar gören 39 aile için yetkililer harekete geçti. Şırnak Valiliği, AFAD ve Beytüşşebap Kaymakamlığı ilçe ve köylerinde zarar gören aileler için konteyner kent kurdu. 30 aile için ilçeye getirilen konteynerler yerlerine bırakıldı. İlçe Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Öztürk ve İlçe Emniyet Amiri konteynerlerde incelemelerde bulundu. Kış aylarının sert geçtiği ilçede vatandaşların mağdur olmamaları için yeni bir yaşam alanı hazırlanıyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şırnak Beytüşşebap'ta sel mağduru 30 aile için konteynerler yerleştirildi - Son Dakika
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