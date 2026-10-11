Şırnak Faraşin'de 5 ay kalan son göçer sürüsü, soğuklar üzerine 20 günlük yola çıktı - Son Dakika
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Şırnak Faraşin'de 5 ay kalan son göçer sürüsü, soğuklar üzerine 20 günlük yola çıktı

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Şırnak Faraşin\'de 5 ay kalan son göçer sürüsü, soğuklar üzerine 20 günlük yola çıktı
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda 5 ay kalan göçerler, havaların soğumasıyla yayladan indi. Yaylada kalan son göçer ve sürüsü de sis bulutları içinde 20 günlük yolculuğa çıktı.

Şırnak'ta yaylada 5 ay kalan göçerler havaların soğumasıyla yayladan indi. Son göçer sürüsü sis bulutları içinde 20 günlük yolculuğuna başladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasına her yıl binlerce göçer ve 400 bin küçükbaş hayvan geliyor. İlkbahar aylarında gelen göçerler son demlerini yaşıyor. 2 bin 650 rakımlı yaylada havaların soğumasıyla beraber göçerler göç yoluna çıktı. Yayladan yürüyerek 20 gün yol kat edip sıcak bölgelere giden göçerler, günlerdir yürüyüşlerini sürdürüyor. Yaylada kalan son göçer ve sürüsü de bugün yayladan ayrıldı. Sis bulutu içinde giden göçerler at ve eşek sırtına yükledikleri eşyalarıyla beraber hayvanlarına eşlik ederek yola koyuldu. 20 gün boyunca yürüyecek olan göçerler sıcak bölgelere gitmek için çalışıyor.

Eşek sırtında yol giden 13 yaşındaki Mehmet Bilge, yayladan indiklerini sıcak bölgelere gitmek için yola çıktıklarını söyledi. Bilge, "Faraşin'den geliyoruz, İdil'e gideceğiz artık. İşimiz bitti burada yavaş yavaş yürüyerek gideceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şırnak Faraşin'de 5 ay kalan son göçer sürüsü, soğuklar üzerine 20 günlük yola çıktı - Son Dakika
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