Cizre'de şehit polisler için Mevlit okutuldu - Son Dakika
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Cizre'de şehit polisler için Mevlit okutuldu

27.08.2022 10:25
Cizre'de şehit polisler için Mevlit okutuldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce 15 tonluk bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 polis şehit, 75 polis de yaralandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce 15 tonluk bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 polis şehit, 75 polis de yaralandı. İlçede şehitler unutulmayarak mevlit okutuldu.

Cizre Hz. Nuh Camisinde ilçe müftülüğü imamları tarafından Kur'an'ı Kerim ve mevlit okundu. Yapılan programa, Şırnak İl emniyet Müdürü, Cizre İlçe Emniyet Müdür Vekili, İlçe jandarma komutanı, ilçe müftüsü, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kur'an'ı Kerim ve mevlit sonrası ilçe müftüsü Süleyman Baran şehit ve gaziler için dua etti. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Şırnak, Cizre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cizre'de şehit polisler için Mevlit okutuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cizre'de şehit polisler için Mevlit okutuldu - Son Dakika
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