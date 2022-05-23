Şırnak'ta 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi

23.05.2022 08:01
Şırnak'ta 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Bornova ve Çakırsögüt J.Komd.Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan EREN ABLUKA-5 operasyonu kapsamında, 23 Mayıs 2022 tarihinde Bestler Dereler bölgesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Eren Abluka-5 Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü Eren Abluka-5 Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Şırnak, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şırnak'ta 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
01:12 Milli futbolcunun kaçırdığı şampiyonluklarda dikkat çeken detay! İtalya'da gündem "Hakan Çalhanoğlu laneti"
00:41 Getafe'de forma giyen Enes Ünal bu sezon attığı 16 golle kulüp rekoru kırdı
00:40 Kene, Sivas'ın ardından Malatya'da da can aldı: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
00:34 Süper Lig'de sezonun gol kralı Umut Bozok oldu! Maç kaçırmadan sezonu tamamladı
23:39 Şampiyonluğu gölgede bıraktı! Sadece külotuyla kalan Pep Guardiola'dan soyunma odasında olay kutlama
23:06 Süper Lig'de son haftaya "Super Mario" damgası! 5 gol atan Balotelli 7-0'lık galibiyette büyük rol oynadı
23:04 Koronavirüste 22 Mayıs tablosu: 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi vefat etti
23:02 Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü, Bakan Koca mesajı verdi: 3 gün üst üste binin altında kalırsa maske zorunluluğu kalkacak
23:00 Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan canlı yayında istifa etti: Önümüzdeki yıl görev almayı düşünmüyorum
21:40 Safiye Soyman'dan skandal "aldatma" açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 08:08:41. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak'ta 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement