Şırnak'ta Arıcılara 5 Milyonluk Kovan Desteği - Son Dakika
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Şırnak'ta Arıcılara 5 Milyonluk Kovan Desteği

Şırnak\'ta Arıcılara 5 Milyonluk Kovan Desteği

Şırnak'ta 300'den fazla arıcıya boş arı kovanı dağıtılarak 5 milyonluk proje hayata geçirildi.

11.12.2024 13:21
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Şırnak'ta arıcılara devletten 5 milyonluk boş kovan desteği verildi. Yüzlerce arıcı, kovanlarını törenle aldı.

Şırnak Valiliği ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteklediği 5 milyonluk proje hayata geçti. İl genelinde arıcılık yapan yüzlerce arıcıya boş arı kovanı verildi. Yüzde 70 devlet yüzde 30 ise vatandaşın karşıladığı boş kovan ve arıcı malzemelerin bulunduğu set iki gündür ilçelerde dağıtılıyor. Her gün bir bölgede dağıtım yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri törenle vatandaşa kovanlarını veriyor. Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 300'e yakın arıcıya binden fazla boş kovan dağıtıldı. Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Yıldız, "Bugün Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü destekleriyle Beytüşşebap ayağı olan 134 çiftçimize bin 72 adet boş kovan dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Proje toplamda 4 bin 600 kovanlıdır. İl geneli 4.5 milyon civarında olan projemizi yüzde 70 devlet yüzde 30 vatandaş karşıladı. Bal kalitesi açısından öncüyüz. İlimiz genelinde arıcılarımıza her yıl destek çıkıyoruz. Önümüzdeki yılda arılı kovan vermeyi düşünüyoruz. Faraşin bölgesi florası çok zengin bu anlamda bizler bal ve arıcılıkta öncüyüz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şırnak'ta Arıcılara 5 Milyonluk Kovan Desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Arıcılara 5 Milyonluk Kovan Desteği - Son Dakika
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