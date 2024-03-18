Şırnak\'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Kutlandı

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Şırnak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan tören, Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Çelenk sunma programının ardından 23. Piyade Tümen Komutanlığında Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra il protokolü şehitliğe karanfil bıraktı.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler oratoryo ve tiyatro gösterisi sundu, şiir seslendirdi. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından 100. Yıl resim sergisinin de gezilmesi ile etkinlikler sona erdi.

Törene; Vali Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, kurum müdürleri, askeri erkan, STK ve siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - ŞIRNAK