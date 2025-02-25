Şırnak'ın Uludere ilçesinde yol açma çalışması sırasında önceki gün iş makinesinin üzerine çığ düştü. Şırnak Valisi Birol Ekici, çığ altında kalan operatör Muhammet Zakir Encü'yü evinde ziyaret etti.
Uludere ilçesi Yemişli bölgesinde yol açma çalışmaları yapan iş makinesinin üzerine önceki gün çığ düştü. Operatör Muhammet Zakir Encü yaralı kurtulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Muhammet Zakir Encü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından Encü taburcu oldu.
Şırnak Valisi Birol Ekici beraberinde Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün ile birlikte, çığ düşmesi sonucu çığ altında kalan, dozer operatörü Muhammet Zakir Encü'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. - ŞIRNAK
Son Dakika › Yerel › Şırnak'ta Çığ Altında Kalan Operatöre Ziyaret - Son Dakika
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