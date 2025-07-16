Şırnak\'ta demokrasi nöbetine yoğun katılım

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şırnak'ta düzenlenen demokrasi nöbetine binlerce Şırnaklı katıldı.

Şırnak'ta Ömer Kabak Meydanı'nda başlayan vatandaşların taşıdığı 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde düzenlenen yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.

Bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarına Türk bayrağı asarak, yürüyüşe destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ilahiler seslendirildi, türküler okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alanda kurulan dev ekranlardan takip edildi.

"15 Temmuz Şehitler Sancak Koşusu"nda taşınan Türk bayrağı sporcular tarafından Vali Birol Ekici'ye teslim edildi.

Vali Ekici, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlara rahmet diledi.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin vatanına, milli iradesine sahip çıkmak için meydanlara akın ettiğini ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

"Bundan tam 9 yıl önce bugün emperyalistlerin hazırladığı bir senaryoyu oynamak isteyen hain FETÖ terör örgütünün koyduğu ve yaptığı o gece yaşattığı, bize yaşattığı karanlık Gece milletimizin inanç ve kararlılığıyla ve yüreğiyle koyduğu eylemlerle aydınlık bir sabaha dönüşmüştür."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da programda konuştu.

Düzenlenen program camilerde okunan sela ile birlikte sona erdi.

Programa, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Döner, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Miktat Dörtok, Vali yardımcısı Muhammed Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mevlüt Dirim, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, kamu kurumları, STK temsilileri, siyasi parti temsilcileri şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. - ŞIRNAK