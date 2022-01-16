Üye Girişi
Şırnak'ta polis ve çocuklar ele ele verdi, sokak hayvanlarına barınak yaptı - Son Dakika

Şırnak'ta polis ve çocuklar ele ele verdi, sokak hayvanlarına barınak yaptı

16.01.2022 10:40

- Şırnak'ta polis ve çocuklar ele ele verdi, sokak hayvanlarına barınak yaptı Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Mutlu Patiler" adı altında başlatılan projede polisler ve çocuklar seferberlik başlatarak sokak hayvanları için barınaklar yaptı.

- Şırnak'ta polis ve çocuklar ele ele verdi, sokak hayvanlarına barınak yaptı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Mutlu Patiler" adı altında başlatılan projede polisler ve çocuklar seferberlik başlatarak sokak hayvanları için barınaklar yaptı.

Kış mevsimin gelmesi ve soğukların artmasıyla birlikte polis ve çocukların iş birliğiyle yapılan barınaklar ilçenin farklı yerlerine koyulup içine düzenli olarak mama bırakılacak. Proje, hayvan severler tarafından büyük beğeni toplarken, projeyle çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamak hedefleniyor.

Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, özellikle son zamanlarda sokak hayvanları ile ilgili ciddi çalışmaları olduğunu söyledi. Bunlardan bir tanesi emniyet ve jandarma ekipleriyle beraber sokak hayvanlarının kış aylarında yemlemek olduğunu belirten Doğan, "Onlara gereken bakımın yapılması bir diğeri de öğrencilerimize hayvanlarla ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi, onlarla nasıl iletişim kurulması gerektiğini anlatmak ve hayvanlarla iletişimi güçlendirmek. Bu, projenin bir kaç tane ayağı. Bunlardan bir tanesi okullarda en ücra okullarımıza kadar emniyet personelimiz konuyla ilgili çocuklarımıza seminer veriyor, hayvanlarla ilgili bilgilendirme yapıyorlar" dedi.

Uludere İlçe Emniyet Amirliğinde görev yapan proje koordinatörü çevre ve doğa koruma polisi Hakan Ayan, çocuklarında destekleriyle bu barınakları yaptıklarını ifade etti. Ayan, buradaki amaçlarının üşüyen hayvanların üşümesini engellemek olduğunu kaydetti. Çocuklara hayvan sevgisi bilincini daha iyi aşılamak olduğunu aktaran Ayan, "Sokak hayvanları için çocuklarla birlikte bir emek sarf ediyoruz, bunda da başarılı olmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Kedilere elbise yapan 5. sınıf öğrencisi Dicle Ecrin Ediş, hayvanlar için yuvalar yaptıklarını dile getirdi. Kışın çok soğuk olduğunu belirten Ediş, "Onların barınma yerlerine ihtiyaçları var. Onun için bizde böyle bir projeye başladık. Kedilere elbise yaptım birazını evde, birazını da burada yaptım. Onlara çoraptan bere, pantolon, gömlek yaptım" şeklinde konuştu.

Şırnak'ta polis ve çocuklar ele ele verdi, sokak hayvanlarına barınak yaptı
Şırnak'ta polis ve çocuklar ele ele verdi, sokak hayvanlarına barınak yaptı
Şırnak'ta polis ve çocuklar ele ele verdi, sokak hayvanlarına barınak yaptı

YORUMLAR
500

Sokak Hayvanları, Uludere, Şırnak, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şırnak'ta polis ve çocuklar ele ele verdi, sokak hayvanlarına barınak yaptı - Son Dakika


Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi         
10:31
Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?         
10:28
Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu         
09:10
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
10:31 Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi
10:30 Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi!
10:28 Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
10:02 CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık tutarken tipiye tutuldu
09:55 CHP'li Bekir Başevirgen "Kırmızı ette maliyetleri araştırdım" diyerek zamların yansıyacağı tarihi verdi
09:34 Sahneye tül elbiseyle çıkan Gülşen göz kamaştırdı
09:21 Mesut Özil oyundan çıkarken İsmail Kartal'a tepki gösterdi
08:59 CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında yaşamını yitirdi!
08:58 Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü
08:55 Sivas'ta tıra çarpan yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi can verdi, 20'ye yakın yaralı var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 10:48:10. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta polis ve çocuklar ele ele verdi, sokak hayvanlarına barınak yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement