Şırnak\'ta protokol-vatandaş bayramlaşması

Şırnak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla il protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı.

Kentteki açık salonda düzenlenen programa Vali Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Vali Ekici, herkesin bayramını tebrik ettiğini, bayramların kardeşliğin ön plana çıktığı müstesna günler olduğunu söyledi. Türkiye'nin çevresindeki Müslüman coğrafyasında Ramazan ayında bile sofralarda kan ve gözyaşı olduğuna değinen Ekici, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu, Şırnak olarak bütün vatandaşları kucaklamaya hazır olduklarını ifade etti. Vali Ekici, devlet olarak yıl boyunca 12 bin muhtaç kişiye yemek verdiklerini belirterek, "Sizler toplumun önde gelen insanlarısınız. Eğer bu bayramda da bizim erişemediğimiz, bizim elinden tutamadığımız, belediye ve valilik olarak elinden tutamadığımız varsa biz göremeyebiliriz bazen. Benim telefonumun hepinizde olduğunu biliyorum. Biz devlet olarak vatandaşlarımızı kucaklamaya hazırız. Onların da bayramını, evlerini gülistana döndürmemizin hepimizin boynunun borcu olduğunu biliyoruz. Bugün buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise bayramların dayanışma ve kaynaşma ayı olduğunu, belediye olarak çeşitli etkinliklerle bu dayanışma ayına katkıda bulunduklarını ifade etti. Ramazan ayı boyunca 20 bin kişiyle iftarda buluştuklarını aktaran Yarka, "Bu mübarek ayda 3 bin yetim ve ihtiyaç sahibi kişiye giyim, 10 bin aileye koli ve 2 bin kart dağıttık. Öğrenci yardımının yanında 10 çocuklu ailelere 56 bin lira nakit desteği başlattık. Belediye olarak her zaman bu tür yardımları yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Nice bayramlarda buluşmak üzere. Hepinizin bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da vatandaşların bayramını kutladığını ifade etti.