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Şırnak'ta Ters Lale Nakışlı Ürünlere Yoğun İlgi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde kadınlar tarafından yapılan ters lale nakışlı tablo ve tepsiler, büyük ilgi görüyor. Kadınların geçim kaynağı olan bu ürünler yurt dışına da gönderiliyor.

Şırnak\'ta Ters Lale Nakışlı Ürünlere Yoğun İlgi
13.01.2024 - 11:00,  Güncelleme: 11:02
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Şırnak'ta ters lale nakışlı tablo ve tepsiler yoğun ilgi görüyor. Kadınların geçim kaynağı olan ters lale ürünleri yurt dışına gönderiliyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Aile Destek Merkezinde (ADEM) kadınların yaptığı el emeği göz nuru ürünler yurt dışına gönderiliyor. Bölgenin simgesi olan ters lale çiçeğini nakışlarla tablo, çanta ve tepsi yaparak üreten kadınlar siparişlere yetişemiyor. Sabriye Parspancı'nın hayata geçirdiği nakışlı ürünler 2 bin lira ile 5 bin lira arasında satılıyor. 7 günde yapılan ters lale tepsi ve tablolar sipariş üzeri ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. ADEM koordinatörü Sevilay Ataman kursiyerlerin yaptığı ürünleri yurt dışına kadar gönderdiklerini söyledi.

Usta öğretici Sabriye Parspancı 2 yıl önce bu işe başladığını ve çok güzel bir çalışma yaptığını söyledi. Parspancı, "İki yıl önce burada kaymakamımız sayesinde bu işi yapmaya başladık. Laleş yaylamızda yetişen ters lale çiçeğini nakış haline getirdik. 7 gün içerinde yapıyoruz. Bunların satışı çok güzel oluyor, yurt içi, yurt dışı bir çok sipariş aldık. Sipariş vermek isteyen olursa onlara da göndeririz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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