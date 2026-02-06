Şırnak'ta hastane bölgesinde güvenli ulaşım için üst geçit hamlesi - Son Dakika
Şırnak'ta hastane bölgesinde güvenli ulaşım için üst geçit hamlesi

Şırnak'ta hastane bölgesinde güvenli ulaşım için üst geçit hamlesi
06.02.2026 14:19  Güncelleme: 14:21
Şırnak Belediyesi, hastane çevresindeki yaya güvenliğini artırmak amacıyla üst geçit çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Mehmet Yarka, projenin ulaşım güvenliğini önemli ölçüde artıracağını vurguladı.

Şırnak Belediyesi, hastane bölgesinde vatandaşların can güvenliğini tehdit eden riskleri ortadan kaldırmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Yoğun araç trafiğinin bulunduğu bölgede yapımı devam eden üst geçit çalışmalarıyla yaya güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, hastane çevresinde yürütülen üst geçit çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik ekiplerden sürece ilişkin detaylı bilgi aldı. Proje alanında yapılan incelemelerde, çalışmaların mevcut durumu, güvenlik tedbirleri ve planlanan takvim ele alındı. Başkan Yarka, hastane çevresinin gün içerisinde yoğun yaya ve araç trafiğine sahne olduğunu belirterek, özellikle hasta yakınları, sağlık çalışanları ve vatandaşların güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Yarka, hayata geçirilen üst geçit projesinin bölgedeki ulaşım güvenliğini önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

Şırnak Belediyesi ekiplerinin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilirken, projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının hedeflendiği bildirildi.

Belediye yetkilileri, kent genelinde ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik projelerin devam edeceğini ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Şırnak Belediyesi, Yerel Haberler, Mehmet Yarka, Güvenlik, Hastane, Şırnak, Ulaşım, Yerel

Son Dakika Yerel Şırnak'ta hastane bölgesinde güvenli ulaşım için üst geçit hamlesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Şırnak'ta hastane bölgesinde güvenli ulaşım için üst geçit hamlesi - Son Dakika
