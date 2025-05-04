Sırrı Süreyya Önder\'e Veda Töreni

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleniyor.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutu, salonda getirilirken alkışlarla karşılandı. Önder'in tabutu, barışı temsilen zeytin dalı ve karanfillerle süslendi. Önder'in kızı Ceren Önder, tabutu başında gözyaşı döktü. Tören, Önder'in sevenlerinin veda konuşmaları ile devam ediyor. - İSTANBUL