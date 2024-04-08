Şişli Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

Şişli Belediye Meclisi'nin yeni dönem ilk toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli'de herkesi kucaklayarak eşit şekilde hizmet edeceklerini kaydederek, "Bizim dönemimizde Şişli, tarihinin en aktif belediyeciliğini görecek. Bu kentin kendi yurttaşlarının hakkı için mücadele edeceğiz" dedi.
Şişli Belediyesi'nde 9'uncu Dönem 1. Toplantı yılı, Nisan Ayı Meclis Toplantısı Resul Emrah Şahan'ın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından mazbatalarını alarak görevlerine başlayan belediye meclis üyeleri de katıldı. Şahan, AK Parti grubundan başlayarak tüm belediye meclis üyeleriyle tokalaştı. Toplantıda açılış konuşması yapan Şahan, seçilmiş tüm meclis üyelerini tebrik ederken, kendisini rekor oyla seçen Şişli halkına da teşekkür etti.
5 yılda 147 proje
Şişli'nin tarihin en aktif belediyeciliğini kendi döneminde göreceğini vurgulayan Şahan, "Projelerimi tanıttığım toplantıda Şişli için bir hayalim var demiştim. Bu kentin kendi yurttaşlarının hakkı için mücadele edeceğiz. Şişlilinin hakkını Şişlili'ye teslim etmek için çalışacağız. 5 yılda 147 projemizi hayata geçirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız" diye konuştu.
" İstanbul'un muhafızları demokrasinin müdafileriyiz"
Başkan Şahan, şunları söyledi: "Haksızlıkların üzerine kararlılıkla yürüyeceğiz. Baskılara karşı özgürlüğümüzü savunacağız. Sadakatin üstüne liyakatle, gideceğiz. Otoriterliğin üstüne katılımcı demokrasiyle gideceğiz. Betonun üstüne yeşille, partizanlığın üstüne eşit hizmet anlayışıyla, kutuplaşmanın üstüne kapsayıcılıkla gideceğiz. Emeği önceleyecek, emeğe saygı duyacağız. Bu yüzden ne çalışanlar açısından, ne oy vermeyenler
açısından Şişli'de bir ayrım söz konusu olmayacak. Şişli'de herkesi kucaklayacak ve eşit bir şekilde hizmet edeceğiz. Hizmetlerimizde adalet ve liyakat adalet ve liyakat ön planda olacak. Bizler 270 bin Şişlili, 16 milyon İstanbullu olarak bu kadim şehrin muhafızlarıyız. Buradaki her meclis üyesi arkadaşın parti bağımsız bizler, İstanbul'un muhafızları, demokrasinin müdafileriyiz."
"Kapsayıcı bir yönetim anlayışı ile hareket edeceğiz"
Konuşmasında "Şehrimizi ve ülkemizi çok daha güzel günlere taşıyacağız" diyen Resul Emrah Şahan, "Hem icraat yapacak, hem de halkımızın karar alma süreçlerine aktif katılımını sağlayarak demokratik anlayışımızın ve siyasi kültürümüzün gelişmesine katkı sunacağız. Bugünden itibaren önümüzdeki dönemde kapsayıcı bir yönetim anlayışı ile hareket edeceğiz. Milletin seçilmiş temsilcileri olarak siz değerli meclis üyelerimizle sürekli temas halinde olacağız. 31 Mart'ta milletimizin mesajı çok net. Bu mesaj; 'Memleketin sorunlarını birlikte çözün. Bu mesajı doğru anlamış bir siyasetçi olarak devletimizin tüm birimleriyle birlik ve beraberlik çerçevesinde çalışacağız. Mevcut kutuplaşma ikliminin hiçbir zaman bir parçası olmayacağız. Birlikte çalışıp birlikte çözüm üreteceğiz" ifadelerini kullandı.
"Kapsayıcı belediyecilik ilkeleri "
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan bir ilki gerçekleştirerek, sekiz ilkeden oluşan 'Kapsayıcı Belediyecilik İlkeleri' metnini bütün meclis oy birliği ile imzaladı. Partiler üstü kabul edilen bu ilkeler bütününü belediyenin ana girişinde tüm yurttaşların göreceği bir noktaya asacağını söyledi.
Öte yandan toplantıda divan seçimi, başkan vekilleri ve encümen ve komisyon üyeleri seçimleri yapıldı. Meclis 1. Başkan Vekilliği'ne Nurettin Tan, 2. Başkan Vekilliği'ne ise Hüseyin Sarı seçildi. - İSTANBUL
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