Şişli Belediyesi, Kuştepe ve İzzetpaşa Mahallelerinde Evde Sağlık Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Şişli Belediyesi, Kuştepe ve İzzetpaşa Mahallelerinde Evde Sağlık Hizmeti Sunuyor

Şişli Belediyesi, Kuştepe ve İzzetpaşa Mahallelerinde Evde Sağlık Hizmeti Sunuyor

Şişli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe ve İzzetpaşa Mahallelerinde vatandaşlara ücretsiz evde sağlık hizmeti sunarken, yapılan uygulamadan 116 vatandaş yararlandı. Muayeneleri sonucu gerekli görülen hastalara solunum ve vitamin desteği sağlanırken, ayrıca ilaç kullanmaları için reçeteleri yazıldı.

21.08.2024 11:49  Güncelleme: 11:52
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Şişli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri Kuştepe ve İzzetpaşa Mahallelerinde vatandaşlara ücretsiz evde sağlık hizmeti sunarken, yapılan uygulamadan 116 vatandaş yararlandı. Muayeneleri sonucu gerekli görülen hastalara solunum ve vitamin desteği sağlanırken, ayrıca ilaç kullanmaları için reçeteleri yazıldı.

Şişli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kuştepe Mahallesi ve İzzetpaşa Mahallesi'nde, sağlık problemleri olan ve sağlık kurumlarına ulaşmakta zorlanan vatandaşları tespit etti. Evde Sağlık Hizmeti kapsamında yapılan uygulama doğrultusunda oluşturulan sağlık ekipleri, ambulans ve mobil sağlık aracı ile belirlenen adreslerdeki yurttaşlara ulaştı. İki mahallede belirlenen yurttaşların yanı sıra sağlık şikayeti olanlara genel sağlık kontrolü yapıldı.

Evde sağlık hizmetinden 116 kişi yararlandı

Geçen hafta yapılan uygulama kapsamında evde sağlık hizmetinden 64'ü kadın, 28'i çocuk olmak üzere toplam 116 kişi yararlandı. Sağlık kontrollerinde ateş, nabız, tansiyon, kan oksijen seviyesi ve şeker ölçümleri yapıldı. Görevli doktorlar tarafından hastalara tedavileri için reçete yazıldı. Muayeneleri sonucu uygun görülen bazı hastalara solunum desteği verildi. Vitamin değerlerinde eksik olan bazı hastalara ise mobil sağlık aracında vitamin desteği sağlandı.

Tedavileri için harekete geçildi

Muayene sırasında bazı vatandaşlarda uyuz, bit ve mantar gibi halk sağlığı olumsuz etkileyen ve kolay bulaşabilen hastalıklar tespit edildi. Hastalara tedavileri için gerekli ilaçlar reçete edilerek nasıl kullanacaklarıyla ilgili detaylı bilgi verildi. Ayrıca sağlık durumu acil olan hastalar da 112'ye bildirilerek hastanelere sevk edildi.

"Sağlık hizmetlerimiz devam edecek"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan çalışmalarla ilgili olarak, ".Şişlili vatandaşlarımızın müsterih olmasını isterim: Dayanışmacı belediyecilik anlayışımızın bir sonucu olarak sağlık hizmetlerimiz devam edecek, yerelin tüm imkanlarını seferber edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Muayene sonrası tedavilerinde uzmanlık gerektirdiği tespit edilen hastaların bilgileri alındı. Önümüzdeki günlerde, görevliler tarafından sağlık kurumlarıyla irtibata geçilip hastaların randevu almaları sağlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şişli Belediyesi, Kuştepe ve İzzetpaşa Mahallelerinde Evde Sağlık Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli Belediyesi, Kuştepe ve İzzetpaşa Mahallelerinde Evde Sağlık Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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