Şişli\'de Kadınlara Özel Ücretsiz Gece Ulaşım Servisi Başlatıldı

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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kadın cinayetlerinin toplumda oluşturduğu infialin ardından harekete geçti. Şişli Belediyesi, kadınlara, yaş almış büyüklere ve engellilere hizmet verecek olan "Mekik+ Ücretsiz Gece Ulaşım Servisi" hizmetini hayata geçirdi.

Şişli Belediyesi'nin 3 Mayıs'ta 12 rotada hayata geçirdiği ve 07.00 ila 20.00 saatleri arasında vatandaşlara ücretsiz ulaşım sağlayan Mekik servisi, şimdi de gece saatlerinde kadınlara, yaş almış büyüklere ve engellilere öncelik tanıyan özel seferler için yeni rotalarıyla hizmet vermeye başladı.

Kadınlara yönelik şiddetin kamuoyunda infial oluşturmasının ardından harekete geçtiklerini vurgulayan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ilçede güvenli ulaşım için "Mekik+ Ücretsiz Gece Ulaşım Servisi" adını verdikleri yeni seferleri başlattıklarını duyurdu.

"Kadınların evlerine güvenle gidebilmeleri önceliğimiz olacak"

Kadınların güvenli, özgür ve eşit bir şekilde yaşaması için kamusal imkanları seferber edeceğinin altını çizen Şahan, " İstanbul'un kalbi Şişli'de gece de gündüz de rahat ve güvende hissetmeniz için durmadan çalışıyoruz. Gündüz ulaşımı kolaylaştıran mekik servislerimizle bugün itibariyle 210 bin vatandaşımızı ücretsiz taşıdık. Şimdi sıra gece mekik servislerimizde. Kadınların güvende olduğu bir kent yaşamı her şeyden daha önemlidir. Kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin normalleştiği bir kent ise, kimse için huzurlu ve güvenli olamaz. Bugün Şişli'de yaşayan kadınların güvenli ve rahat bir şekilde evlerine ulaşabilmeleri için yeni bir hizmet başlatıyoruz. Kadın Öncelikli Gece Mekiğiyle ücretsiz ulaşım seferlerimizi hayata geçiriyoruz. Gündüz olduğu gibi, gece de ücretsiz hizmet verecek. Kadınların evlerine güvenle gidebilmeleri önceliğimiz olacak" dedi.

Kamusal politikaların yerel yönetimlerin olmazsa olmaz ilkeleri olduğunu savunan Şahan, "Başta kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin, Şişli'de yaşayan herkesin güvenliğinden biliyoruz ki biz de sorumluyuz. Şişli, 24 saat herkes için canlı bir kent hayatının simgesi olacak. Kadınlar için güvenli, özgür ve eşit yaşam, Şişli'den başlayacak" ifadelerini kullandı.

İki Farklı Güzergahta Ulaşım Hizmeti

Haftanın 7 günü devam edecek olan "Mekik+ Ücretsiz Gece Ulaşım Servisi" için iki hat üzerinden güzergahlar belirlendi.

Mekik 216 Bin Kişiyi Ücretsiz Taşıdı

Öte yandan 3 Mayıs'ta başlayan ve 12 hat üzerinde haftanın her günü sabah 07.00 ila 20.00 arasında tüm vatandaşlar için sefer yapan Mekik, bugüne kadar 216 binin üzerinde yolcu taşıdı. - İSTANBUL