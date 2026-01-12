Şişli Tiyatrosu Tahliye Tehlikesiyle Karşı Karşıya

(İSTANBUL) - Yıllarca kapalı kalan Şişli Tiyatrosu'nu 2020'de sıfırdan yeniden ayağa kaldıran Mustafa Kalkan, yüzde 175'lik kira artışı ve tahliye kararıyla karşı karşıya. Kültür dünyası, İstanbul'un hafızasında yer etmiş bir sahnenin daha bir karanlığa gömülmemesi için çağrı yapıyor.

İstanbul'un köklü sahnelerinden Şişli Tiyatrosu, yüksek kira artışı ve tahliye kararı nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Sahnenin kurucusu Mustafa Kalkan, yıllardır atıl durumda bulunan tiyatroyu 2020 yılında kiralayarak yeniden ayağa kaldırdı.

Şişli Tiyatrosu'nun geçmişi 1971 yılına uzanıyor. Ermeni bir aile tarafından sahne olarak kurulan mekan, 1972 yılında usta oyuncu Gazenfer Özcan ve ekibi tarafından devralındı. Özcan ve ekibinin 1990'ların sonuna doğru ayrılmasının ardından sahne kısa bir süre Nedim Saban tarafından işletildi, daha sonra Şişli Belediyesi'ne geçti ve Ali Poyrazoğlu'na tahsis edildi. Poyrazoğlu'nun 2008'de sahneden ayrılmasının ardından tiyatro, yaklaşık 12 yıl kapalı kaldı.

Sahneyi 2020'de kiralayan Mustafa Kalkan, tamamen boş durumdaki tiyatroyu baştan sona yeniledi. Seyirci koltukları, elektrik ve su tesisatı, duvarlar, zeminler ve tuvaletler yeniden yapıldı. Ancak tiyatronun tekrar açılmasının hemen ardından Kovid-19 pandemisi başladı ve sahne uzun süre kapalı kaldı.

Sahne, 2024–2025 sezonunda bu kez binanın yan tarafından gelen su baskını nedeniyle yaklaşık 45 gün boyunca faaliyet gösteremedi. Kalkan, Bu süreçte borçlar birikti, bir kısmı gecikmeli olarak faiziyle ödendi.

Kiranın 81 bin liradan 225 bin liraya çıkarılması isteniyor

Tiyatronun kurucusu Kalkan'ın verdiği göre, geçen yılın son üç ayına ait kira bedelleri, kontrat süresinin dolması ve talep edilen yüksek artış nedeniyle yatırılmadı. Aylık 81 bin lira olan kiranın 225 bin liraya çıkarılmak istendiği, ayrıca 6 aylık kira bedeline denk bir teminat mektubu talep edildiği belirtildi. Taraflar arasında yeni kira bedeli konusunda uzlaşma sağlanamadı.

Kalkan ve avukatı tarafından yapılan itirazlara rağmen mahkeme, tahliye yönünde karar verdi. Kararın üst mahkeme yolunun açık olduğu ifade edilirken, sahnenin tapu kayıtlarında "tiyatro" olarak geçtiği ve başka bir amaçla kiralanmasının hukuken mümkün olmadığı da vurgulanıyor.

"İstanbul'un kültür hayatının kaybı"

Yaklaşık yüzde 175'lik kira artışı talebinin tiyatronun sürdürülebilirliğini ortadan kaldırdığını belirten Kalkan, "Küllerinden yarattığımız bir sahnenin kapatılmak istenmesi yalnızca bizim değil, İstanbul'un kültür hayatının kaybıdır" dedi.

Sanat çevreleri ise Şişli Tiyatrosu'nun kapanmasının İstanbul'un kültürel belleğinde onarılması güç bir boşluk yaratacağı görüşünde. Kültür insanları, yerel yönetimlere ve kamuoyuna çağrı yaparak kamusal değeri olan sahnelerin piyasa koşullarıyla yok edilmemesi gerektiğini dile getiriyor.

Şişli Tiyatrosu için bu kez Change.org üzerinden bir imza kampanyası başlatıldı. "Şişli Tiyatrosu Tahliye Edilmesin" başlığıyla açılan kampanyada, sahnenin kapatılmaması ve kamusal bir kültür alanı olarak korunması çağrısı yapılıyor. Çok sayıda sanatçı, tiyatro emekçisi ve izleyici, sahnenin kapatılmaması için paylaşımlarda bulunarak kamuoyuna çağrı yaptı.

Şişli Tiyatrosu'nun geleceği, sürecin üst mahkemede vereceği kararla netlik kazanacak.