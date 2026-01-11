Başkan Uzun: "Gazetecilik zor bir meslek" - Son Dakika
Başkan Uzun: "Gazetecilik zor bir meslek"

Başkan Uzun: "Gazetecilik zor bir meslek"
11.01.2026 13:24  Güncelleme: 13:31
Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Gazeteciliğin zorluklarına vurgu yapan Uzun, basının demokrasideki önemine dikkat çekti.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, şehirde görev yapan basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya geldi. Basın mensupları ile tek tek tokalaşan Başkan Uzun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Gazeteciliğin zor bir meslek olduğuna dikkat çeken Uzun, büyük özveri ile yapılabildiğini ifade etti.

Programda konuşan Başkan Adem Uzun, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Gazetecilik gerçekten zor bir meslek. Karda, tipide, fırtınada habercilik yapan arkadaşlarımız var. Doğal felaketlerin içerisinde ya da savaş ortamlarında gazetecilik yapan arkadaşlarımız var. Zor diyoruz ama bir o kadar da riskli bir mesleği oluşturuyor. Bu zor şartlar içerisinde halkın bilgiye erişmesi, doğru bilgilendirilmesi çok önemli. Bizler de bunlara gazeteciler üzerinden ulaşıyoruz. Basın, aslında demokrasinin olmazsa olmazı. Siyasi partiler, STK'lar, basın olmazsa olmaz. Bir ülkede bu mekanizmalar güzel işliyorsa demokratik açıdan ileri düzeyde olduklarını görüyoruz. Basın, aynı zamanda demokrasinin de en önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor. Şehrin ilerlemesi, gelişmesi, halka doğru bilginin aktarılması noktasında basının çok önemli bir yer teşkil ettiğini ifade etmem gerekiyor" dedi.

Başkan Uzun, konuşmaların ardından basın mensupları ile sohbet etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

