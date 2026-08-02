Sivas Belediyespor’da yaz mesaisi
Sivas Belediyespor Kulübü’nün Yaz Spor Okulları’nda 9 farklı branşta bini aşkın çocuk sporla buluşuyor.
Sivas Belediye spor Kulübü'nün Yaz Spor Okulları'nda 9 farklı branşta bini aşkın çocuk sporla buluşuyor.
Sivas Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Yaz dönemi boyunca sürdürülen çalışmalarda, 9 farklı branşta binden fazla çocuk uzman antrenörler eşliğinde eğitim alıyor.
Çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan yaz spor okullarında antrenmanlar aralıksız devam ederken, sporcular disiplinli çalışma temposuyla yeni sezona hazırlanıyor.
Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun da yaz spor okullarında eğitim gören minik sporculara başarı dileklerinde bulundu. Başkan Uzun, sporun çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekerek, "Geleceğin şampiyonları Yaz Spor Okullarımızda yetişiyor. Tüm minik sporcularımıza başarılar diliyor, emek veren antrenörlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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