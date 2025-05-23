Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Sağlık Yönetimi Kongresi Başladı

SCÜ sağlık yönetimi kongresine ev sahipliği yapıyor

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sağlık kurumlarının ve sağlık yönetimi hakkında düzenlenen 'İnsana Değer Geleceğe Güvence Sürdürülebilir Sağlık' temasıyla 10. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 'İnsana Değer Geleceğe Güvence Sürdürülebilir Sağlık' temasıyla 10. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda keman ve piyano resitaliyle sanatla bilimi bir araya getirilen törende izleyenlere keyifli anlara yaşatıldı. Kongrenin amacı sağlık yönetimi ve sağlık kurumları yönetimi alanında yerelden globale uzanan bilimsel bilgi, beceri ve tecrübelerin uluslararası düzeyde paylaşılmasına zemin hazırlamak olduğu aktarıldı. 21-24 Mayıs tarihleri arasında SCÜ 100. Yıl Kültür Merkezi'nde başlayan kongrenin açılış törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, SCÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hayati Öztürk'ün yanı sıra akademik ve idari personeller ile öğrenciler de katıldı. Törende konuşmalar yapan Vali Yılmaz Şimşek ile Belediye Başkanı Adem Uzun, Sağlık alanındaki yeniliklerin ve gelişmelerin bir ülke ve bir il için ne kadar önemli olabildiği hakkında bilgi verdiler.

"Sağlık, toplumların gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli faktörlerden biridir"

Sağlık alanındaki gelişmelerin önemine vurgu yapan kongrede konuşma yapan Vali Şimşek, "Bugünlerde sağlık alanında yapılan çalışmaların önemi göz ardı edilemez bir gerçektir. Sağlık, toplumların gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu alanda çalışmak sabır, merhamet ve yüksek sorumluluk gerektirir. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız pandemi dönemi, sağlık sektörünün neden önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Dünyamızı ve ülkemizi etkileyen birçok salgın hastalığa rağmen sağlık bilimleri, teknolojik ilerlemelerle gelişimini sürdürmekte. Bu alandaki bilimsel çalışmalar insanlığın refahını artırmak adına büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

"Sivas'ı Selçuklunun sağlık alanında değer verdiği bir sağlık merkezi"

Sivas'ın Selçuklu döneminde de sağlık alanında değer verilen bir yer olduğunu ifade eden Sivas belediye başkanı Adem uzun, "10 Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kongre için ilimize gelen akademisyen hocalarımız ve öğrencilerimize hoş geldin dileklerimizi sunmak istiyorum. Sivas'ı Selçuklunun sağlık alanında değer verdiği bir sağlık merkezi olarak görüyoruz. Sivas bu değil ilk Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında da görmüş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile yurt genelinde açılan millet hastanelerinin ilklerinden birisinin de Sivas'a açıldığını görüyoruz" dedi.