Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Demirgil: Esnaf ve Sanatkarlar Batma Noktasına Geldi

Benzin, motorin ve LPG'ye sürekli zam yapılmasının ulaştırma sektöründe hizmet veren esnaf ve sanatkarı çok etkilediğini belirten Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, "Esnaf ve sanatkar batma noktasına geldi. Bu konuda anayasanın belirttiği gibi hükümetin esnaf ve sanatkarımızı kollayıcı ve koruyucu tedbirler almasını bir an önce bekliyoruz" dedi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, her geçen gün artan akaryakıt zammı karşısında esnafın dayanacak gücü kalmadığını, esnaf ve vatandaşın mağdur olduğunu söyledi. Demirgil, "Piyasaların rahatlaması için mazot ve benzin fiyatlarının bir an önce geriye çekilmesini talep ediyoruz" dedi.

"AKARYAKIT ZAMLARI GERİ ÇEKİLMELİ"

Hakan Demirgil, şunları söyledi:

"Ağır pandemi koşulları altında ezilen ve 2022 yılını büyük bir sabırsızlıkla bekleyen esnaf ve sanatkar maalesef hayal kırıklığına uğradı. Son dönemlerde aşırı derecede artan akaryakıt fiyatları hem ulaşım sektöründe hizmet veren esnaf sanatkarımızı hem de bütün bir piyasayı maalesef eksi yönde etkilemektedir."

"Piyasaların rahatlaması için mazot ve benzin fiyatlarının bir an önce geriye çekilmesini talep ediyoruz. Ayrıca ulaşım sektöründe hizmet veren şoför esnafımızın ÖTV indiriminde yararlanması gerektiğini düşünüyoruz. 2 yıl boyunca sermayesini tüketen esnaf ve sanatkarımıza da faizsiz kredi verilmesini talep ediyoruz. Esnaf ve sanatkar batma noktasına geldi. Bu konuda Anayasa'nın belirttiği gibi hükümetin esnaf ve sanatkarımızı kollayıcı ve koruyucu tedbirler almasını bir an önce bekliyoruz."