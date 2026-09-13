Sivas Gürün'de sulama kanalı patladı, kepçeli müdahale köyü sular altında kalmaktan kurtardı - Son Dakika
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Sivas Gürün'de sulama kanalı patladı, kepçeli müdahale köyü sular altında kalmaktan kurtardı

Sivas Gürün\'de sulama kanalı patladı, kepçeli müdahale köyü sular altında kalmaktan kurtardı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde sulama kanalının patlamasıyla açığa çıkan su, tarla ve mesire alanlarını su bastı. Köy sakinlerinden İbrahim Kaplanbaba kepçeyle akıntıya girip suyun yönünü değiştirerek köyün sular altında kalmasını önledi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde sulama kanalı patladı, vatandaşın kepçesi ile suyun yönünü değiştirmesi faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Gürün ilçesi Gökpınar ırmağından Malatya'nın Derende ilçesine giden sulama kanalı, Gürün'ün Bahçeiçi köyü yakınlarında patladı. Açığa çıkan tonlarca su paniğe neden oldu. Vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Köy sakinlerinden İbrahim Kaplanbaba şansına ait kepçe ile risk alarak akıntıya girip suyun yönüne değiştirerek boşa çıkan suyun ırmakla birleşmesini sağladı. İlçe kaymakamı Selami Alper Özkan bölgeye giderek incelemede bulundu. İlçe özel idaresi ve Gürün Belediyesi ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. Irmağın taşması ile ırmak kenarında ki tarlaları ve mesire alanlarını su bastı. Suyun yönünün değiştirilmesi ise köyün sular altında kalmasını önledi.

Köy muhtarı Arif Koca, Gökpınar kanalının patlaması sonucu mesire alanının sular altında kaldığını belirterek, can kaybı yaşanmamasına şükretti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas Gürün'de sulama kanalı patladı, kepçeli müdahale köyü sular altında kalmaktan kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Gürün'de sulama kanalı patladı, kepçeli müdahale köyü sular altında kalmaktan kurtardı - Son Dakika
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