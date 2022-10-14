Sivas haber: Müftü Pehlivan Sivas'a veda etti - Son Dakika
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Sivas haber: Müftü Pehlivan Sivas'a veda etti

14.10.2022 16:35
Sivas haber: Müftü Pehlivan Sivas'a veda etti

Sivas haberi: Ardahan İl Müftüsü iken Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2021 Aralık ayından beri Sivas İl Müftülüğü görevini yürüten Remzi Pehlivan; Diyanet İşleri Başkanlığına Başkanlık Müftüsü olarak atandı.

Ardahan İl Müftüsü iken Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2021 Aralık ayından beri Sivas İl Müftülüğü görevini yürüten Remzi Pehlivan; Diyanet İşleri Başkanlığına Başkanlık Müftüsü olarak atandı.

Sağlık sorunları nedeniyle tayinini isteyen Pehlivan'a müftülük personeli tarafından veda programı tertip edildi. Müftü yardımcılarının da katıldığı programda konuşan Pehlivan, "Siz değerli personelimizle bir yıla yakın birlikte uyum içinde çalıştık. Bu kısa sürede birkaç projeye hep birlikte imza attık. Din hizmeti gibi ağır bir sorumluluğu birlikte yüklendik. Çalışma ve gayretlerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlere karşı sehven de olsa bir kusurumuz olduysa haklarınızı helal etmenizi istiyorum" dedi.

Program sonunda İl Müftü Yardımcısı Muttalip Karataş, müftülük çalışanları adına Pehlivan'a hediye takdiminde bulundu. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas haber: Müftü Pehlivan Sivas'a veda etti - Son Dakika

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