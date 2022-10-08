Sivas haber... Sivas'ın üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas haber... Sivas'ın üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor

08.10.2022 11:21

Sivas haberi: Sivas'ın üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaklaşık 5 saat odun ateşinde kaynatılarak elde edilen üzüm pekmezinin yapımına başlandı Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaklaşık 5 saat odun ateşinde kaynatılarak elde edilen üzüm pekmezinin yapımına başlandı.

Sivas'ın üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaklaşık 5 saat odun ateşinde kaynatılarak elde edilen üzüm pekmezinin yapımına başlandı

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde yaklaşık 5 saat odun ateşinde kaynatılarak elde edilen üzüm pekmezinin yapımına başlandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan üzüm pekmezinin yapımı başladı. Hasadı yapılan üzümler yıkandıktan sonra temiz bir şekilde eziliyor. Daha sonra kendisine ait toprağı ile birlikte yaklaşık 5 saat kaynamaya bırakılan ve kıvamını alan pekmez kışın tüketilmek üzere kaplara konularak muhafaza ediliyor. Binbir zahmetle yapılan ve insan sağlığına birçok yararı bulunan üzüm pekmezinin faydaları saymakla bitmiyor. İştah açmasının yanı sıra karaciğer, kalp ve damar dostu olan üzüm pekmezi kışa aylarında şifa niyetine tüketiliyor.

"Toprak olmadan olmaz"

Ali Topaktaş, beyaz toprak olmadan pekmezin olmayacağını belirterek, "Sivas Gemerek Sızır kasabası üzüm pekmezidir. Bunun mayası bizim burada beyaz toprak olur o toprak olmadan olmaz. Bir gün önceden üzümlerimizi kestirdik. Bugünde kaynatıyoruz şimdi ocaktan indirmek üzereyiz. Pekmezimiz olmuştur" dedi.

YORUMLAR
500
Bayburt haberi! Bayburt'ta kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı Bayburt haberi! Bayburt'ta kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı Sivas yerel: Sivas'taki 'kaza kavşağı' mahallelinin korkulu rüyası oldu Sivas yerel: Sivas'taki 'kaza kavşağı' mahallelinin korkulu rüyası oldu Son dakika haberi | Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, KÖYDES çalışmalarını inceledi Son dakika haberi | Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, KÖYDES çalışmalarını inceledi
Kaynak: İHA

Gemerek, Sivas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sivas haber... Sivas'ın üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:20 Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu
16:11 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımda istemedi! Alman yıldız ülkesini salladı
15:59 Beşiktaş taraftarı ile karşılaşan Mustafa Sarıgül küfürlü tezahüratı karşısında zor anlar yaşadı
15:59 Rusya'nın köprü saldırısının intikamını Kiev'i bombalayarak alacağı iddia edildi.
15:25 Fenerbahçe'nin teknik patronu Jorge Jesus'tan futbolcularına uyarı: Henüz kazandığımız hiçbir şey yok
15:17 Rusya, rehin tutulan askerleri paylaşarak Ukrayna'ya mesaj verdi: Artık teslim olmak bile sizi kurtarmayacak
15:12 Hastanede yaşlı kadına yapılan işkenceyi ortaya çıkaran çalışandan akılalmaz sözler: İzleyip alay ediyorlardı
15:04 İlişkisi varken başka bir kadına attığı mesajlar ifşa olan Gökhan Çıra, tehditler savurdu: Hiç istemediğiniz kadar canınızı yakarım
15:04 Atatürk'ün, yapay zeka teknolojisi kullanılarak canlandırılmış görüntüsü sosyal medyayı salladı
14:52 Bıçaklanarak öldürülen 2 aylık Mustafa bebeğin katili annesi çıktı! Sorguda her şeyi anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 16:52:07. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas haber... Sivas'ın üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement