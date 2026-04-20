Sivas Havalimanı Mart Verileri Açıklandı
Sivas Havalimanı Mart Verileri Açıklandı

Sivas Havalimanı Mart Verileri Açıklandı
20.04.2026 18:17
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda mart ayında 37 bin 982 yolcu, 318 uçuş kaydedildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılının mart ayında havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

Açıklanan verilere göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda mart ayında 37 bin 982 yolcuya hizmet verilirken, gerçekleşen uçak trafiği 318, taşınan yük miktarı da 295 ton olarak açıklandı.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan yararlanan yolcu sayısı bu yılın ilk çeyreğinde ise 107 bin 235 kişi olarak açıklandı. Ocak-mart döneminde gerçekleşen uçak trafiği 804, taşınan yük miktarı da 899 ton olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

Kaynak: İHA

