Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Asel Sapdüzen'in Okulunu Ziyaret Etti

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Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, kısa süre önce hayatını kaybeden anaokulu öğrencisi Asel Sapdüzen'in eğitim gördüğü Şehit Nuri Yazanel Anaokulunu ziyaret etti. Okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelen Yener, duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek "Asel'in hatırasını hep birlikte yaşatacağız" dedi.

Sivas Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, okulda rahatsızlanan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şehit Nuri Yazanel Anaokulu öğrencisi Asel Sapdüzen'in öğretmenlerine taziye ziyaretinde bulundu. Okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet eden Yener, minik Asel'in vefatı dolayısıyla duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yener, "Gözümüzün nuru, biricik evladımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yaşadığımız acıyı kelimelerle anlatabilmemiz mümkün değil. Bu vesile ile hem sizlere, hem de melek olup aramızdan ayrılan Asel kızımızın ailesine başsağlığı diliyorum. Asel'in hatırasını hep birlikte yaşatacağız" dedi.

Yener, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. - SİVAS