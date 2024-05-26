Sivas İl Müftülüğü, 2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu ve Yaz Kur\'an Kursu Eğitim Semineri Düzenledi

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Sivas İl Müftülüğü ev sahipliğinde din görevlilerine yönelik "2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtımı" ve "2024 Yılı Yaz Kur'an Kursu Eğitim Semineri" düzenlendi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Hüseyin Arı, ilçe müftüleri, din görevlileri ile Kur'an kursu öğreticileri ve müftülük personeli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya "Diyanet İşleri Başkanlığımız 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla hem yurt içinde hem yurt dışında çok önemli faaliyetler yürütmektedir. Bizler de birer din gönüllüsü olarak bu hizmetlere sahadaki çalışmalarımızla her daim katkı ve destek sunmaya çalışıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da mazlum ve mağdur kardeşlerimize el uzatmak için Başkanlığımızın koordinesiyle tüm personel olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Programa konuşmacı olarak katılan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Hüseyin Arı ise katılımcılara 2024 yılı yaz Kur'an kursları ve vekalet yoluyla kurban bağışı kampanyası hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Dr. Arı konuşmasında 2023 yılında 47 ülkede yaklaşık 35 milyon kişiye kurban eti ulaştığını belirterek hedeflerinin daha çok ihtiyaçlı kişiye kurban eti ulaştırmak olduğunu sözlerine ekledi. - SİVAS