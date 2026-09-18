Sivas İl Müftüsü Limon, kurban bağışı rekorunda emeği geçen din görevlilerini kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas İl Müftüsü Limon, kurban bağışı rekorunda emeği geçen din görevlilerini kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas İl Müftüsü Limon, kurban bağışı rekorunda emeği geçen din görevlilerini kutladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas İl Müftülüğü'nün din görevlilerine yönelik eylül ayı toplantısı, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda iki oturum halinde yapıldı. İl Müftüsü Hasan Limon, Sivas'ın kurban bağışlarındaki artış oranında Türkiye birincisi olmasında emeği geçen personele teşekkür etti.

Sivas İl Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik düzenlenen eylül ayı toplantısı, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, İl Müftüsü Hasan Limon din görevlilerine hitap etti. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla yürütülecek faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Limon, din eğitimi ve din hizmetlerinin verimliliğini artırmaya yönelik hedef ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cami görevlilerine sabah, Kur'an kursu öğreticilerine ise öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleştirilen toplantılarda; din hizmetleri, eğitim faaliyetleri ve yeni eğitim öğretim döneminde yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Toplantının sonunda, vekaletle kurban organizasyonunda gösterdikleri gayret ve katkılarından dolayı din görevlilerine teşekkür eden İl Müftüsü Hasan Limon, Sivas'ın kurban bağışlarındaki artış oranı bakımından Türkiye genelinde birinci olmasında emeği geçen personele teşekkür etti.

Programda Limon, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek tarafından verilen başarı belgelerini de din görevlilerine takdim etti.

Kaynak: İHA
KonferansTürkiyeKurbanEylülSivasYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı Vicdansız baba “Kızını dövmeyen dizini döver“ dedi Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı! Vicdansız baba "Kızını dövmeyen dizini döver" dedi
Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim’i satın almak için görüşmelere başladı Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladı
Çayırbaşı’nda havaya 5 el ateş açıldı Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi Çayırbaşı'nda havaya 5 el ateş açıldı! Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi
Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
İş insanına ’dana deviren’ tuzağı Başrolde eski eşi ve çocukları var İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var
Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti
11:20
Türk futbolunda bir devir kapandı Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
Türk futbolunda bir devir kapandı! Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
11:10
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, Fransa Ligi’nin en iyisi seçildi
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, Fransa Ligi'nin en iyisi seçildi
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 174 kişi gözaltında, 1.5 milyar TL’lik mal varlığına el kondu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 174 kişi gözaltında, 1.5 milyar TL'lik mal varlığına el kondu
10:51
Bakan Şimşek’ten Katılımevim ve Birevim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapılacak
Bakan Şimşek'ten Katılımevim ve Birevim açıklaması: Ne gerekiyorsa yapılacak
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
10:37
Kandil yine işi yokuşa sürüyor Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Kandil yine işi yokuşa sürüyor! Silah bırakmak için sundukları şarta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 11:33:12. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas İl Müftüsü Limon, kurban bağışı rekorunda emeği geçen din görevlilerini kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement