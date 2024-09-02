Sivas'ın Altınyayla ilçesinde tek kadın değirmenci - Son Dakika
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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde tek kadın değirmenci

Sivas\'ın Altınyayla ilçesinde tek kadın değirmenci

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Döndü Demiray, söylenen kötü sözlere kulak asmayarak değirmenin başına geçti. 25 yılı aşkındır bulgur öğüten Demiray, ilçenin tek kadın değirmencisi oldu.

02.09.2024 11:47
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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Döndü Demiray, söylenen kötü sözlere kulak asmayarak değirmenin başına geçti. 25 yılı aşkındır bulgur öğüten Demiray, ilçenin tek kadın değirmencisi oldu.

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas Beldesi Yassıpınar Mahallesi'nde yaşayan Döndü Demiray, 25 yılı aşkındır değirmenin başında duruyor. Eşinin yoğun iş temposu nedeniyle değirmen işini üstlenen Demiray, başlarda çevreden tepkiler almasına rağmen azmi sayesinde köylünün takdirini kazandı. Değirmen işine ilk başladığında "Kadın ne bilir, bu iş kadın işi değil" gibi sözlerle karşılaşan Demiray, eşinin desteğiyle bu zorluklara göğüs gerdi. Öğütme işlemini özenle yaparak, diğer değirmenlerden ayrılan kaliteli bir ürün sunmaya özen gösterdi. Köylüler, Demiray'ın öğütmüş olduğu bulgur ve unun lezzetini takdir ederek, onun müşterisi oldu.

"Eşe yardımcı olmak kötü bir şey değil"

Demiray, kadınların da erkekler kadar çalışabileceğini ve eve katkıda bulunabileceğini göstererek, çevresine örnek oldu. Eskiden sabahlara kadar çalışarak bulgur öğüttüğünü söyleyen Demiray, günümüzde işlerin biraz daha yavaşladığını belirtti. Demiray, yılların verdiği tecrübeyle, değirmen işini oğluna devretmeyi planlıyor.

"Eşim destek oldu"

Döndü Demiray, eşinin desteğiyle bu işe başladığını ifade ederek, "Eşimin işlerinin yoğun olmasından dolayı, eşim bana 'bu değirmeni sen çalıştır' dedi. İlk başta bir olmaz diye düşündüm sonra oldu. Değirmenin başına geçtim önce bir yadırgadılar. 'Kadın ne bilir, bu kadın işimi' diyenler oldu. Eşim aldırmadı destek oldu. Mutfak işlerimi hallettim, değirmene geldi. Diğer değirmenlerde kabuğu üstünde kalıyor. Dört köşe yapmıyor. Özen gösteriyorum herkes memnun olsun. Eskisi kadar iş yoğunluğum yok. Sabahlara kadar uyumayıp bulgur öğütüyorduk. Şimdi kimse bulgur öğütmüyor. 40 liraya öğütüyorum. Herkes atılgan olsun. Eşe yardımcı olmak eve katkıda bulunmak kötü bir şey değil. Ben gelmeden önce kayın babam burayı yapmış. Önceleri amcalarım çalıştırmış sonra eşime geçti. Eşim çalıştırdı sonra ben aldım. Yaşlandım artık oğluma devredeceğim" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivas'ın Altınyayla ilçesinde tek kadın değirmenci - Son Dakika

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