Sivas\'ın \'Leylekli okulu\' misafirlerine kavuştu

Sivas'ta 'Leylekli okul' olarak bilinen Şehit Erdal Çetin İlkokulu, her yıl olduğu gibi baharın müjdeleyicisi olan misafirlerini bu yıl da kabul etti. Havaların ısınmasıyla birlikte göç eden leylekler okulun çatısında bulunan yuvalarında görüldü.

Kent merkezindeki Kardeşler Mahallesi'nde bulunan Şehit Erdal Çetin İlkokulu 42 yıldır aynı leylek ailesini çatısında misafir ediyor. Mahalle ve okulun simgesi haline gelen leylekler, her yıl yuvalarına gelerek kuluçkaya yatıyor ve havaların soğumasıyla birlikte 3-4 yavruyla sıcak bölgelere göç ediyorlar. Beton binaların arasında mahalle sakinlerine ve öğrencilere doğal yaşamın güzelliğini yaşatan leylekler, öğrencilerin maskotu oldu. Maskot haline gelen leylekler, öğretmen ve öğrenciler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. 1983 yılından beri tam 42 yıldır çatısında leylekleri misafir eden okul, 'Leylekli okul' olarak anılıyor.

"Baharın geldiğini anlıyoruz"

Şehit Erdal Çetin İlkokulu'nda öğretmen olan Gökhan Genç, leyleklerin her sene geldiğini belirterek, "Okulumuzda leyleklerin olması bizim ve çocukların çok fazla hoşuna gidiyor. Leyleklerin gelmesiyle baharın geldiğini anlıyoruz. Leyleklerin gelmesiyle birlikte pilav şenlikleri ve gösteriler yaptık. Elimizden geldiğince leyleklere bakmaya çalışıyoruz. Onlarda bizi her sene unutmayarak geliyorlar. Her sene Mart ayında buraya geliyorlar. Önce bir leylek gelip yuvayı hazırlıyor sonra diğer leylekler geliyor. Leyleklerin başımızın üstümüzde yeri var" dedi.

"Çok şanslıyız"

Öğrenci Yağız Alp Yılmaz, leylekleri izlemenin çok güzel olduğunu söyleyerek, "Leylekler her sene okulumuzun çatısında bulunan yuvalarına geliyorlar. Her sabah onları izlemek çok güzel oluyor. Leyleklerin gelmesiyle baharın geldiğini anlıyoruz. Leylekler her okulda olmuyor. Bu okulda olduğumuz gerçekten çok şanslıyız. Leylekleri zaten çok seviyoruz ve burada da gözlemlemiş oluyoruz" diye konuştu.

"Onları izliyoruz"

Öğrenci Asya Ceylan, ise leyleklerini çok sevdiğini ifade ederek, "Leylekleri çok seviyorum. Leylekler, okula geldikleri zaman arkadaşlarımla beraber onları izliyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS